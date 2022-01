Espadas (PSOE-A) apuesta en Jaén por reforzar los centros tecnológicos con presupuesto público

BAILÉN (JAÉN), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apostado por el refuerzo con presupuesto público de los centros tecnológicos andaluces para así apoyar la inversión privada.

Así lo ha indicado Espadas en Bailén (Jaén) durante su visita, acompañado por el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, a Innovarcilla, "uno de los pilares de la estrategia industrial que queremos desarrollar en la provincia de Jaén y que desde hace años se ha convertido en un pilar del sector productivo en torno a la cerámica y clave en la N-IV".

Espadas ha incidido que "si queremos un Jaén con nuevos proyectos industriales emergentes y con empleo de futuro, tendremos que apostar por reforzar nuestros centros tecnológicos con un presupuesto público que apoye la inversión privada".

Por ello, ha lamentado que el Gobierno andaluz "haya producido un retroceso claro en lo que era la red de centros tecnológicos de Andalucía y el apoyo desde el sector público a la parte que le corresponde del presupuesto andaluz".

"Es el segundo centro tecnológico que visito en la provincia y se dan las mismas circunstancias", ha dicho Espadas y ha añadido que el Gobierno andaluz "no permite la parte de la financiación pública que garantice la viabilidad de proyectos con las empresas privadas". "Si la Junta de Andalucía no pone de su parte, las empresas no tendrán el músculo necesario para seguir adelante", ha dicho Espadas.

Asimismo, ha apuntado que "en los próximos meses se va a tramitar una ley importante, la Ley de Economía Circular, que pretende dar un marco normativo para impulsar proyectos como el del Centro Tecnológico de Bailén". "Todo ello permitirá que tengamos un sector productivo fuerte y nuevo en Andalucía", ha dicho.

Además de su visita a Innovarcilla, el secretario general del PSOE-A se ha trasladado a Baños de la Encina (Jaén) donde se ha reunido con la Plataforma de la Pesca. Por último, en La Carolina (Jaén), ha realizado un recorrido por la empresa Takahata y se ha reunido con la Agrupación socialista de esta localidad.