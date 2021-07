Espadas: PSOE-A no presentará enmienda a la totalidad a la nueva Ley del Suelo y buscará mejoras "técnicas"

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha anunciado este lunes que el Grupo Socialista en el Parlamento no va a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) que el Consejo de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) ha remitido por segunda vez a la Cámara autonómica para su debate de totalidad, y espera que el proyecto se pueda mejorar "en cuestiones técnicas".

Así lo ha trasladado el representante socialista y también alcalde de Sevilla a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras asistir al acto conmemorativo del 136 aniversario del nacimiento de Blas Infante, considerado padre de la Patria andaluza, que se ha celebrado este lunes en el Parlamento.

Juan Espadas ha defendido sobre el proyecto de la Lista que "hay una oportunidad para el diálogo constructivo para una ley que es importante para Andalucía, pero que debe estar bien hecha", y en ese sentido ha señalado que "hay espacio para mejorarla en cuestiones técnicas".

Por eso, y tras valorar que la "reunión técnica" entre representantes del PSOE-A y del PP-A a propósito de este proyecto "fue bien", Espadas ha justificado que el Grupo Socialista vaya a "dar ese paso al frente" de no presentar enmienda a la totalidad, y ha dicho que espera que, con esto, "la desconfianza que mina a algunos responsables políticos del PP" desaparezca y "se dediquen a mirar más allá, a ver que, cuando alguien da un paso, lo da con conocimiento de causa, porque sabe que hay muchos más factores positivos que negativos en darlo".

"NO ES UN CHEQUE EN BLANCO"

No obstante, Espadas ha advertido de que esto "no es un cheque en blanco", y "se tiene que concretar en mejoras del texto específicas que hemos planteado", y que espera que "a nivel técnico se sea capaz de verlas".

El candidato socialista ha defendido que "hace falta otro estilo y forma de entender la dinámica política entre Gobierno y oposición en Andalucía", porque esta comunidad autónoma "necesita la recuperación, que avancemos, no necesita sencillamente instalarnos en nuestras posiciones de confort y confrontación y, con eso, pues siempre hablar de los mismos temas y no avanzar en nada".

También ha indicado que el debate de totalidad de la Ley del Suelo llegará al Pleno del Parlamento "en los plazos reglamentarios", no a la sesión de esta semana, sino al segundo que se celebrará en el mes de julio, y al respecto ha indicado que por parte del Gobierno andaluz se quería encajar dicho debate "con calzador" en la Cámara cuando "no cabía" en el próximo Pleno.

Tras recordar que el Grupo Socialista sí apoyó que "se redujeran los plazos" de tramitación de la ley y "se tramitara por urgencia" para que "en torno a final de año pudiera estar aprobada", Espadas ha considerado que "hay que dejar los clichés y las declaraciones que vienen ya prácticamente hechas desde la cocina, y darse cuenta de que hay otro aire, otro espíritu y capacidad para el trabajo", y que eso "hay que concretarlo, porque luego a los ciudadanos lo que se les tiene que decir es qué hemos sido capaces de aportar" para que salga "una ley mejor de la que se trajo en principio".

Espadas ha defendido que él cree en "la tramitación parlamentaria como una puerta abierta a la mejora de los textos, no que el texto entra de una manera y sale prácticamente inmutable" del Parlamento, y "creo que es lo que deberíamos acostumbrarnos a hacer", es decir, que "una ley entra" en la Cámara y "tiene que enmendarse en el trámite parlamentario", para lo que "hay comparecencias, enmiendas parciales, y para eso está la negociación entre quien la promueve y, en este caso, quien la aprueba, que es el Parlamento", porque el Gobierno de PP-A y Cs "no tiene mayoría suficiente para sacarla si no es con el respaldo de los grupos", según ha recordado.

DEBATE DEL MIÉRCOLES

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre el debate que se celebrará el miércoles que viene en el Pleno del Parlamento al hilo de una comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a petición propia, Espadas ha señalado que ha estado preparando con la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, la intervención que ella relizará en ese debate, y "las líneas básicas de lo que queremos contarle a los andaluces".

Espadas espera del presidente de la Junta "un discurso realista y optimista, porque ahora mismo la recuperación necesita esperanza, ilusión", pero sin "falsear la realidad", según ha advertido, y ha comentado que los socialistas van a "esperar y a escuchar lo que diga el presidente, y luego vamos a trasladar la realidad de lo que está ocurriendo en Andalucía, y lo que espera Andalucía del presidente y del Gobierno andaluz".

Se trata de que los ciudadanos no sólo se queden con "lo que el Gobierno en este caso quiera trasladar", sino que "esto siempre es un camino de ida y vuelta" y "a la oposición nos toca poner luz en demandas, en problemas, en cuestiones que a lo mejor el Gobierno no está abordando de forma correcta", según ha concluido el representante socialista.