Espadas reivindica el "proyecto integral" del PSOE frente a iniciativas como 'Jaén merece más'

LINARES (JAÉN), 7 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha reivindicado este martes el "proyecto integral" que, en su opinión, ofrece su partido para la provincia de Jaén, y ha abogado así por atraer y no "perder" el voto que pudiera decantarse por "colectivos" o "iniciativas" como la de 'Jaén merece más', a la que la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los comicios andaluces del 19 de junio le concedía la semana pasada la posibilidad de entrar en el Parlamento autonómico con un diputado.

En una atención a medios tras una reunión con trabajadoras de ayuda a domicilio en Linares (Jaén), Espadas se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el posible impacto que pudiera tener dicha plataforma que concurrirá a las elecciones en el resultado que el PSOE obtenga en la provincia jiennense el 19 de junio.

Juan Espadas ha señalado al respecto de 'Jaén merece más' que "la situación de agravio o la sensación de que esta provincia necesita más inversión, proyectos de más calado, mayor implicación de administraciones" como el Gobierno de España y la Junta de Andalucía "existe en Jaén y otros rincones del territorio, por lo que no hay que dejarla atrás o no prestarle atención".

"Pero la cuestión aquí está en que desde la reivindicación exclusivamente no se consigue construir, y para construir hay que tener un proyecto integral para esta tierra, y esto lo tiene el PSOE, y no a veces colectivos que hacen un buen trabajo, que lo considero de agradecer porque alzan la voz sobre reivindicaciones que en muchos casos son justas", pero que no son "un partido político" y tienen "difícil concurrir a unas elecciones", según ha continuado Espadas.

Ha agregado que "esto no va simplemente de negociar una cosa o conseguir una inversión en tu tierra", sino que "esto va de tener un proyecto, y a la sociedad hay que presentarse con proyectos", ha incidido antes de advertir del "problema" de que haya "ciudadanos que, legítimamente, puedan votar este tipo de iniciativas", porque "al final esos votos no van a llegar al Parlamento, no van a tener representación, y se perderían".

En esa línea, el candidato socialista ha opinado que "lo lógico es conducir" ese voto "hacia una fuerza política que se comprometa, y yo lo hago, a trabajar con esos colectivos, esas plataformas, con los que consideran, seguramente con justicia, agraviados por asignaturas pendientes, pero que lo hagamos con un partido que tiene 143 años de historias", y que está detrás de "todo lo que se ha construido en Andalucía", según ha defendido Espadas en referencia al PSOE.

"PLENA CONFIANZA" EN LOS VOTANTES DE JAÉN

De igual modo, el secretario general de los socialistas andaluces ha dicho que tiene "plena confianza en que la sociedad jiennense tiene muy claro quién ha hecho las cosas por esta tierra y siempre ha estado a la altura de la situación en la que se encontraba Jaén, qué se ha hecho en 37 años de gobiernos socialistas", así como que "tengan clara que la alternativa a un gobierno socialista con un proyecto renovado es la derecha con la ultraderecha", que lleva aparejada "restricción de derechos, y una fuerza política que ni apuesta por los servicios públicos", según ha opinado.

Junto al presidente de la Diputación Provincial y secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, y la vicesecretaria general del PSOE-A y cabeza de lista por la provincia, Ángeles Férriz, Espadas ha resaltado el "trabajo" de la Diputación, que es "absolutamente reconocible en todos los municipios", así como la labor de los gobiernos locales socialistas en los ayuntamientos de la provincia, de la mano de "hombres y mujeres socialistas clara y netamente identificados como gente que los apoya".

Para Espadas, "necesitamos un Gobierno andaluz en esa línea, comprometido, que tenga en la cabeza un proyecto industrial y que sepa cómo seguir trabajando con el sector agrícola y ganadero".

El candidato socialista ha concluido que "es necesario un cambio, no el de la motosierra --en alusión a Vox--, para la mejor gestión de recursos públicos, para buenos proyectos estratégicos con fondos europeos e inversión privada y, en definitiva, para inyectar empleo de calidad a esta provincia", según ha concluido.