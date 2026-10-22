La Estación Experimental del Zaidín (Granada) acoge la fase presencial de 'Momentum', un hackatón con aprendizaje por IA

La Estación Experimental del Zaidín acoge la fase presencial del Hackatón Momentum, impulsado por CSIC, con aprendizaje por Inteligencia Artificial - EZZ-CSIC

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el marco del programa 'Momentum', impulsa un hackatón que consiste en una experiencia intensiva de aprendizaje e innovación colaborativa para el diseño, implementación y entrenamiento de modelos de Aprendizaje por Refuerzo Profundo (Deep Reinforcement Learning - DRL) en entornos de simulación, situando el foco pedagógico en la cultura de trabajo en equipo, la adopción de metodologías ágiles y el uso de herramientas colaborativas científicas.

El hackatón se desarrollará en dos fases: una primera etapa online, del 9 al 23 de octubre de 2026, y una fase presencial, en la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), en la ciudad de Granada, que tendrá lugar del 26 al 28 de octubre de 2026.

Según detallan en un comunicado, esta metodología permite desarrollar sistemas capaces de aprender a tomar decisiones mediante la interacción con su entorno. Su aplicación en escenarios simulados facilita la experimentación con diferentes estrategias y el análisis de los resultados obtenidos.

Uno de los principales objetivos del hackatón es promover la colaboración entre participantes del Programa Momentum, favoreciendo el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas científicas.

A través de una metodología práctica, la actividad combinará el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial con el uso de herramientas colaborativas y metodologías ágiles de trabajo.

La iniciativa busca, además, reforzar competencias transversales relacionadas con la resolución de problemas, la organización de proyectos y la colaboración en equipos, aspectos fundamentales para abordar los desafíos científicos y tecnológicos actuales.

El encuentro presencial constituirá una oportunidad para trasladar los conocimientos adquiridos durante la fase online a un entorno de trabajo compartido, en el que las personas participantes podrán poner en práctica diferentes estrategias de desarrollo y experimentación.

El hackatón se integra en las iniciativas de aprendizaje del programa 'Momentum' y está dirigido a las personas beneficiarias de este programa. La actividad cuenta con 50 plazas, se desarrolla en modalidad híbrida y tiene un reconocimiento académico de seis créditos ECTS. La participación es gratuita y se certifica mediante la emisión de una credencial digital 'Europass'.

En esta convocatoria ha resultado beneficiaria la investigadora de EEZ-CSIC, Ana V. Lasa, del departamento de Microbiología de Ecosistemas Agroforestales, que en estos momentos se encuentra de estancia de investigación en el extranjero.

'MOMENTUM' Y EL IMPULSO DE NUEVAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS

El desarrollo de esta iniciativa se enmarca en la apuesta del CSIC por promover nuevas oportunidades de aprendizaje y especialización en ámbitos científicos y tecnológicos emergentes.

A través del programa 'Momentum', el organismo impulsa iniciativas que contribuyen al desarrollo de competencias digitales avanzadas y al intercambio de conocimientos entre profesionales vinculados a la investigación.

En este contexto, el hackatón representa una oportunidad para explorar las posibilidades del aprendizaje por refuerzo profundo y fomentar la colaboración entre participantes con diferentes experiencias y perspectivas.