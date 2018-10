Europarlamentarios ven "seria" la problemática de Doñana y confían en emitir en febrero recomendaciones al Gobierno

Publicado 19/09/2018 21:06:37 CET

La Junta pide a la delegación europea un pronunciamiento "inequívoco" en contra del proyecto de almacenamiento de gas natural

La delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se encuentra esta semana en España para evaluar el estado del Parque Nacional de Doñana se ha entrevistado este miércoles con peticionarios y ONG medioambientales, además de con la Junta de Andalucía --también se ha programado un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz--, con la idea de poner en marcha un procedimiento que culminaría en torno al próximo mes de febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

Así lo ha indicado a los periodistas el presidente de la delegación, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky, que ha calificado de "seria" y "muy importante" la problemática del espacio natural, que ha propiciado la presentación de cinco peticiones a la comisión, de carácter medioambiental y fundamentalmente centradas en el proyecto de almacenamiento de Gas Natural y la actividad agraria ilegal.

Tras una reunión "muy productiva" con la Junta, este jueves la delegación se desplazará al propio parque para reunirse con los representantes de organizaciones que desarrollan allí su labor, mientras que el viernes irán a Madrid para encontrarse con representantes del Gobierno de la Nación.

"Estamos aquí para entender la situación e intentar echar una mano", ha asegurado Csáky, que ha explicado que, a partir de la información recabada en estos días, se elaborará un texto conjunto en la Eurocámara que, en principio, debería estar listo para noviembre, con idea de que los temas sean directamente tratados con la Junta, el Ejecutivo central y la Comisión Europea.

Según el tiempo que se emplee en el texto consensuado, en diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo "muy probable" que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas "más bien para febrero".

AGRICULTURA "RACIONAL, LEGAL Y SOSTENIBLE"

De su lado, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha precisado a los periodistas que, tras remitir una carta a la comisión pidiendo que se produjera esta visita, la administración regional ha explicado a la delegación europea los pormenores de cada una de estas cuestiones, así como las actuaciones que la Junta lleva a cabo.

En este sentido, Fiscal ha sido taxativo al asegurar que ha solicitado "abiertamente" del Parlamento Europeo un pronunciamiento "inequívoco" en contra del gaseoducto. "Mientras estemos aquí tendremos las herramientas suficientes como para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana, que no se toca; he pedido que el Europarlamento se sume a la opinión prácticamente unánime de la sociedad andaluza". "La impresión no ha sido mala", ha bromeado.

No ha sido la cuestión del gas la única con la que el Ejecutivo autonómico se ha mostrado firme. En relación a la agricultura, ha explicado a los europarlamentarios que "para nosotros es un pilar fundamental en el entorno de Doñana", si bien se apuesta por una actividad "racional, legal y sostenible".

"Los esfuerzos de la administración desde que se aprobó el Plan de Ordenación de Regadíos de la Zona Norte de la Corona Forestal comienzan a dar frutos", ha asegurado el titular andaluz de Medio Ambiente, que, con todo, admite que "probablemente podamos ir más rápidos". Ha agregado que "con la agricultura ilegal seremos inflexibles, pero la legal, afortunadamente, es inmensamente mayor".

Fiscal también ha recordado la creación de una comisión Gobierno-Junta --que se reunirá en unas dos semanas-- para analizar jurídicamente el proyecto de gas, toda vez que la visión ambiental que ostenta el actual Ministerio para la Transición Ecológica "es la misma que la nuestra: ambientalmente entendemos que no es sostenible, pero hay un ordenamiento jurídico que cumplir y lo haremos con la máxima seguridad jurídica".

Sobre la situación también se ha pronunciado el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi, que ha mantenido en una nota que "sin un cambio de modelo productivo y una transición energética, Doñana seguirá estando amenazada".

Marcellesi, parte de la delegación junto a los eurodiputados españoles Rosa Estarás y Soledad Cabezón, así como el griego Miltiados Kyrkos y el austriaco Thomas Waitz, viene siguiendo de cerca, tanto en su trabajo como eurodiputado como en relación al trabajo político de EQUO, las distintas problemáticas que amenazan a este espacio privilegiado, insistiendo en esta visita en la necesidad de que se tome acción por parte de las autoridades y "se pongan medidas efectivas ante situaciones que están ahí y están mermando la riqueza de Doñana y sus recursos".

Así, desde EQUO Andalucía Verdes han vuelto a insistir en que la principal amenaza para Doñana es "el modelo implantado, depredador de recursos e irrespetuoso con el entorno y las personas".

EQUO, integrado desde su constitución en la plataforma Salvemos Doñana, ha recordado que tanto organizaciones políticas como sociales llevan años denunciando las distintas amenazas y reclamando una protección efectiva. "No podemos seguir de brazos cruzados ante la amenaza más importante de nuestro tiempo, el cambio climático, que tendrá una especial incidencia en Andalucía. Debemos actuar ya y liderar la transición hacía un modelo energético y productivo verde y sostenible, para el que en nuestra tierra tenemos un potencial enorme", concluye.

"INMORAL" PROYECTO DE ALMACÉN DE GAS

WWF ha sido otra de las organizaciones que ha mantenido un encuentro este miércoles con la delegación europea. En declaraciones a Europa Press, el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha señalado que la postura que defiende su colectivo gira en torno a lo "inmoral" y el sinsentido de guardar en el subsuelo gas en un proyecto "que acabará con elementos naturales como playas y marismas".

"Hay que pedir desde Europa, igual que desde otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Parlamento o el Congreso, que se rehaga este proyecto con una alternativa de energía limpia y renovable", indica Carmona, que lamenta que la iniciativa se haya "cuarteado", incumpliendo la normativa europea.

La situación de las aguas subterráneas y superficiales es el otro punto de interés para WWF, que aboga por exigir a las administraciones españolas que "de una vez por todas" se tomen medidas, apostando por el cierre de fincas y pozos ilegales, que ponen el acuífero en riesgo, "para poner soluciones que no sólo irían en favor de Doñana, sino de los propios agricultores".