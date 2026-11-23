Imagen del equipo de divulgadoras durante su actuación en Uruguay. - UCO

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural de España en Montevideo (Uruguay) ha sido el escenario del último capítulo de la temporada 2026 de 'Las que cuentan la ciencia', el evento de divulgación científica creado por la Universidad de Córdoba (UCO) e impulsado por las consejerías culturales y científicas de las Embajadas españolas en Ecuador, Chile y Uruguay.

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, un total de 150 de personas han asistido al espectáculo en el que ocho investigadoras --siete uruguayas y una venezolana radicada en el país--, además de la periodista, historiadora y directora de la Unidad de Cultura Científica de la UCO, Elena Lázaro, han narrado historias sobre el tiempo como concepto biológico, histórico, antropológico y sociológico.

Guiadas por la periodista científica Daniela Hirschfeld, las divulgadoras han desfilado por el escenario durante dos horas y han recogido el aplauso entusiasta del público. Las protagonistas de esta primera edición en Uruguay y última de 2026 han sido Sabrina Colmenárez, Hellen Daguero, Joanna Lado, Ana Laura Machado, Fernanda Olivar, Claudina Rattaro, Sol Scavino y Mariana Trillo, investigadoras provenientes de la Udelar, auspiciadora del evento, el Institut Pasteur de Montevideo, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

El espectáculo, además, ha contado con la presencia del embajador español en Uruguay, Javier Salido, el consejero cultural y científico de la Embajada, Juan Manuel López, la secretaria de la Asociación de Investigadores y Científicos españoles del Uruguay, Alma Varela, y la vicerrectora de la Universidad de la República, decana de la Facultad de Odontología, Mariana Seoane.