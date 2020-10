Exdirectora económico-financiera de la Faffe se acoge a su derecho a no declarar en la comisión del Parlamento

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora económico-financiera de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Anna Valls Roc ha hecho acto de presencia este viernes en la comisión de investigación sobre la Faffe del Parlamento, donde estaba citada, pero se ha acogido a su derecho a no declarar y a no responder a las preguntas de los grupos políticos, por estar inmersa en el procedimiento judicial que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Tras acogerse a ese derecho a no declarar, el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), ha expresado su respeto a esa posición y le ha trasladado que podía libremente abandonar la sala de la comisión.

Valls Roc ha expresado brevemente ante la comisión que por recomendación de su abogado se acogía a su derecho a no declarar ante la comisión para no perjudicar su derecho de defensa ante el procedimiento judicial en el que está inmersa por la causa abierta en en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Ha querido dejar claro que siempre ha actuado "con respeto y colaboración" hacia el servicio público del que forma parte, pero en este momento su situación procesal le impide responder a las preguntas de los grupos en la comisión y ha indicado que estará dispuesta a hacerlo cuando se haya sobreseído la causa en la que está inmersa. Ha confiado en que se preserven sus derechos constitucinales y su honor ante posibles manifestaciones que hagan los portavoces parlamentarios tras acogerse a su derecho a no declarar ante la comisión.

Tras ausentarse Anna Valls, el presidente de la comisión otorgó la palabra a los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de tres minutos. Todos los grupos han expresado su respeto al derecho de la exdirectora a no declarar ante la comisión.

Así, la diputada del PSOE-A Noelia Ruiz se ha limitado a expresar que respetaban el derecho de la citada a no declarar y que, en consecuencia, no iba a realizar ninguna otra consideración.

Por su parte, el diputado del PP-A Erik Domínguez, que también ha mostrado su respeto a la decisión de Valls Roc no declarar, ha lamentado, no obstante, que esta sea ya una tónica habitual por parte de algunos citados, máxime cuando la comisión trata de dirimir responsabilidades políticas y no jurídicas. Ha indicado que era importante que con la comparecencia de la exdirectora económica-financiera se pudieran aclarar algunas cuestiones que eran capitales.

El parlamentario de Ciudadanos Juan de Dios Sánchez ha respetado también el derecho de Valls a no declarar, pero ha señalado que los andaluces merecen saber el "grado de implicación" que tenía en los hechos investigados, porque fue "coautora de una de las mayores vergüenzas de la política de Andalucía y de España", ya que fue la directora económica-financiera de la Faffe y una de las personas encargadas de la liquidación de la fundación.

El diputado de Adelante Andalucía Nacho Molina ha indicado que esta comision nació "prácticamente muerta desde el principio", porque se planteó más como un "escándalo", tratando de "instrumentalizarla políticamente", en lugar de plantearse en términos de rigurosidad a la hora de investigar. Molina ha dicho que, sin quitar ninguna gravedad a los hechos investigados, esta comisión "no es un tribunal penal y en algunos nomentos se han planteado interrogatorios como si esto fuera el Tribunal Supremo y no una comision de investigación". Ha señalado que la documentación facilitada a los grupos permite hacer un análisis contundente de la "mala gestión" que se hizo en la Faffe durante años.

La parlamentaria de Vox Ángela Mulas ha criticado que Anna Valls haya preferido no colaborar "en un ataque de dignidad de personas que se han comportado de manera indigna durante años". "Está claro que no quieren que se conozcan los hechos y que no quieren colaborar con una comisión que no es incompatible con un procedimiento judicial, porque aquí lo que se busca es esclarecer responsabilidades políticas".