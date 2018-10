Experta en educación emocional ve a los padres "inconscientes" del uso "sin límites" de dispositivos electrónicos

Publicado 28/06/2018 13:42:48 CET

CARMONA (SEVILLA), 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La socia-fundadora y presidenta de Rumbos Recursos Educativos Especializados, y presidenta de la Asociación Española de Educación Emocional (Asedem), Alma Serra, ha afirmado en Carmona (Sevilla) que la tecnología "ha hecho más difícil educar a los hijos", ya que "ha hecho a los padres inconscientes de las consecuencias" del uso "sin límites" de los dispositivos electrónicos y móviles.

Serra, que también es directora del Máster de Educación Emocional e Inteligencias Múltiples de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha realizado estas declaraciones tras su conferencia en el curso 'Violencia filioparental: Intervención integral', que se ha celebrado esta semana como parte de la oferta académica de los Cursos de Verano de la UPO.

La presidenta de Asedem ha expresado que, "si los padres supieran los estragos que hace la exposición de los niños a las pantallas, seguramente, igual que no se les deja fumar, se les controlaría el tiempo de exposición".

Serra ha apreciado los dispositivos electrónicos y móviles, los cuales tienen un "uso pedagógico buenísimo", pero ha lamentado "la inconsciencia a la hora de la gestión y regulación" del tiempo que se les dedica, lo cual provoca que "se convierta en un trastorno por adicción".

Asimismo, ha lamentado que la falta de límite está motivada por el hecho de que la tecnología "nos hace la vida más fácil" ya que "cuando se tiene que trabajar o hacer algo, se enchufa la tele a los hijos".

Serra ha explicado que por un lado, "no se ponen límites a los niños" ya que "los padres han pasado de tener muy limitados a nuestros hijos, a dejar de tenerlos", y que por otro, "los padres no se ponen de acuerdo para educar a los hijos", lo cual ha generado una "incoherencia educativa".

Ha razonado esta definición con el ejemplo de una familia en la que "un padre o una madre es muy rígido mientras que el otro es muy flexible".

Además, ha manifestado que "la violencia filioparental ha de mantenerse en el tiempo" para "diferenciarla de conatos de agresividad" ya que puede manifestarse de varias maneras.

Según ha expresado, "cuando se tiene un hijo que veja a uno de los padres, y eso es continuo en el tiempo, eso se termina convirtiendo en violencia filioparental porque está psicológicamente influyendo en un padre o madre que no se puede defender". "Yo puedo tener un hijo de 14 años que esté pasando por una etapa compleja en su vida y que tenga conatos de violencia, pero no por eso tiene que ser violencia filioparental", ha razonado Serra.

Ha profundizado más para decir que no todos los casos que se dan son de violencia física, pues también se da lo que ella ha calificado como "violencia por omisión". Esta definición recoge todas aquellas situaciones que generan malestar en los padres en las que "todo lo que no dice el menor y todo lo que no hace, produce daño".

RAZONES

El taller práctico que ha impartido la profesora de la UPO se ha centrado en la influencia de la relación y el vínculo entre padres e hijos y cómo se aumentan las posibilidades de que el entorno familiar se vuelva hostil si la relación no es sana y aparezca la violencia filioparental.

La ya mencionada "incoherencia educativa" entre los padres, la "mala" relación previa de los padres con sus progenitores, la herencia genética y las experiencias traumáticas del menor, así como su relación con su entorno, son los "principales motivos" que pueden generar estos casos.

"La vida de un niño de los cero a los seis años es tan vulnerable que hay muchos factores que pueden provocar que el menor ejerza la violencia", ha expresado la directora de Asedem, que ha considerado que al tratar casos de violencia filioparental, deben intervenir los docentes del paciente de su entorno escolar, educadores sociales, y psicoterapeutas.