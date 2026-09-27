La exposición 'Reyes del Mundo' abre sus puertas en el Parlamento, que acogerá la Copa del Mundial

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SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Reyes del Mundo' que acoge la sede del Parlamento de Andalucía, en Sevilla y en la que estará presente el trofeo de la Copa del Mundo para todos los seguidores, ha abierto en la mañana de este domingo sus puertas y se podrá visitar el domingo, lunes y martes.

Los días 27 y 28 de septiembre, el horario de recepción de visitantes en el Parlamento será de 10,00 a 20,00 horas, de manera ininterrumpida. Para el día 29 de septiembre, el horario de visita a la exposición será entre las 14,00 y las 19,00 horas.

Precisamente, este martes, día 29, tendrá lugar el acto institucional de la recepción de la Copa en la Cámara, en el que participarán la presidenta de la institución, Ana Mestre; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el presidente de la Federación andaluza de fútbol, Pedro Curtido.

Los aficionados que deseen visitar la exposición lo podrán hacer por estricto orden de llegada al Parlamento. Una vez registrados por la organización, antes de la entrada a la exposición, podrán acceder a la misma y disfrutar de la experiencia, además de fotografiarse con el trofeo de la Copa Mundial conquistada por España en 2026.