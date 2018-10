La FAC invita a Pablo Iglesias a conocer la realidad de la caza social en Andalucía

Publicado 24/09/2018 13:14:42 CET

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha invitado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a conocer la realidad de la caza social en Andalucía, "una actividad muy arraigada en el mundo rural y que representa un modo de vida para más de 250.000 andaluces", al hilo de las declaraciones que hizo el pasado viernes.

Como recuerda la Federación en un comunicado, en una entrevista, Iglesias afirmó sobre la caza que no le gusta: "Entiendo que eso no se puede prohibir, pero a mí no me gusta la caza. No me gusta cazar. No me veo con una escopeta matando un animal. Entiendo que esto es una cosa compleja y que no se puede prohibir así como así", y añadió que entendía que "la caza puede tener efectos beneficiosos en algunos casos".

Tras este pronunciamiento, la FAC ha invitado públicamente al líder de la formación morada a que se acerque a la realidad de la caza social en Andalucía formalizando un encuentro con los representantes del organismo federado andaluz "para conocer de primera mano una actividad que, en ningún caso, puede reducirse a salir con una escopeta al campo a matar animales y que contribuye a la conservación del medio ambiente y el desarrollo socio-económico del mundo rural".

"La decisiva contribución de los cazadores andaluces a la conservación del lince ibérico, cuyas poblaciones se fijan en las grandes áreas cinegéticas andaluzas; los proyectos de recuperación de especies emblemáticas como la perdiz roja a través de AgroHábitat; el control de poblaciones silvestres que son vectores de enfermedades como la peste porcina africana o la tuberculosis; la custodia del campo andaluz, por ejemplo, frente a los incendios; la colaboración en el estudio de enfermedades como la mixomatosis o la gripe aviar, o la creación de miles de empleos vinculados al mundo rural, son algunos de los beneficios que genera la caza como actividad estrechamente vinculada con la conservación", señala la FAC.

Además, sostiene que junto a la labor de conservación, "destaca el fuerte componente social de una actividad que, lejos de su visión elitista, aglutina en torno a la FAC a 100.000 cazadores andaluces que practican la actividad asociados en más de 1.400 sociedades de cazadores locales repartidas por toda Andalucía y que obtienen el aprovechamiento de montes públicos y privados de sus municipios en los que, además de salir a cazar, realizan labores de conservación".

"Queremos explicar a Pablo Iglesias qué es caza social, la de los pueblos, la de gente sencilla y humilde que heredó este modo de vida de sus padres y abuelos y que salen al campo del pueblo donde se han criado a cazar dos o tres conejos o un jabalí cuya carne luego aprovechan elaborando recetas tradicionales que comparten con sus familiares y amigos", ha señalado el presidente de la FAC, José María Mancheño.

Así las cosas, la FAC ha iniciado los trámites para invitar al líder de la formación morada a visitar la próxima semana el Parque Natural de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, para disfrutar de la berrea en los terrenos de la Sociedad de Cazadores 'La Gineta' de Los Barrios, "una actividad más vinculada a la caza y en la que podrá comprobar la importancia de la caza y su papel en la conservación de uno de los entornos más bellos y valiosos del territorio andaluz y nacional".