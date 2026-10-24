Fallece un hombre en Palma del Río (Córdoba) mientras participaba en una actividad del Ayuntamiento

Archivo - Ayuntamiento de Palma del Río. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)
Un residente de una de las residencias de mayores del municipio cordobés de Palma del Río ha fallecido este viernes, 24 de octubre, mientras participaba en una actividad organizada por el Consistorio de dicha localidad.
Según ha precisado la Administración local en un mensaje emitido en sus canales oficiales, consultados por Europa Press, han trasmitido su "más profundo pesar" por el "triste fallecimiento" en una jornada "preparada con especial cariño e ilusión".
Esta actividad se programó "con el único propósito de compartir momentos de convivencia, alegría y bienestar con nuestros mayores, que lamentablemente se ha visto marcada por esta dolorosa pérdida", han declarado desde el Ayuntamiento.
"En estos momentos de tristeza, queremos trasladar nuestro más sincero cariño, apoyo y condolencias a sus familiares, seres queridos, compañeros de residencia y a todo el personal del centro", han concluido.