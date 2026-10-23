La Federación andaluza de Mayores pide "tranquilidad" al colectivo al bajar por segunda semana la tasa de gripe y Covid

Vacunación frente a la gripe y la Covid-19 en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha trasladado este viernes a los mayores un mensaje de "tranquilidad" al constatarse en el último informe semanal de vigilancia de la Junta de Andalucía, correspondiente a la semana del 12 al 18 de octubre de 2026, que los casos de infección respiratoria atendidos en los centros de salud bajan por segunda semana consecutiva y, en la última, lo hacen en todas las provincias y en todas las edades. La gripe empieza a detectarse, aunque todavía en niveles bajos, tal como confirman tanto la FOAM como la Junta.

En esa semana, la tasa de infecciones respiratorias atendidas en Atención Primaria fue de 200,9 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 240 la semana anterior, lo que supone un descenso del 16,3 %. La bajada se observa en las ocho provincias andaluzas. En la provincia de Sevilla, por ejemplo, la tasa pasó de 238,4 a 203,8 casos por cada 100.000 habitantes. El descenso alcanza también a las personas mayores: un 4,6 % entre los 60 y los 69 años, un 12,9 % entre los 70 y los 79 años y un 17,9 % entre quienes tienen 80 años o más. En el conjunto de España, el Instituto de Salud Carlos III sitúa la intensidad de las infecciones respiratorias en un nivel bajo, ha recogido la FOAM en una nota de prensa.

En los hospitales, la tasa de ingresos por infección respiratoria grave subió de 5,9 a 7 casos por cada 100.000 habitantes. El aumento se concentra en las personas de 80 años o más, cuya tasa pasó de 31,1 a 47,1 ingresos por cada 100.000 habitantes, un 51,4 % más. Es la tasa más alta de todos los grupos de edad y la más elevada de las tres semanas que lleva la temporada. Entre los 70 y los 79 años la tasa apenas varía (de 18,6 a 19) y entre los 60 y los 69 años se mantiene en 9,1. Se trata del dato de una sola semana, pero es "motivo para reforzar la prevención entre las personas de más edad".

Desde el inicio de la temporada, el virus de la Covid-19 se ha detectado en el 29% de las muestras analizadas por la red de vigilancia de los centros de salud y en el 13,2% de las procedentes de los hospitales. La gripe se ha detectado en el 6,5% de las muestras de los centros de salud y en el 2,9 % de las hospitalarias. El virus respiratorio sincitial (VRS) no se ha detectado en los centros de salud, y en los hospitales solo en una muestra.

La campaña de vacunación de la temporada 2026/2027 comenzó en Andalucía el 1 de octubre. Desde el 21 de octubre pueden vacunarse de la gripe todas las personas de 60 años o más y también quienes conviven con ellas o las cuidan. Como novedad, la vacuna antigripal de alta carga antigénica, una vacuna reforzada para las personas más vulnerables, se administra este año de forma sistemática a partir de los 75 años en lugar de a partir de los 80.

La vacuna frente a la Covid-19 se ofrece, entre otros grupos, a las personas de 70 años o más: desde el 7 de octubre a las de 80 años o más, y desde el 14 de octubre a las de 70 a 79 años.