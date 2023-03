La Feria del Ganado Frisón 'Usías Holsteins' de Dos Torres (Córdoba) inaugura su 15ª edición centrada en el agua

DOS TORRES (CÓRDOBA), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad cordobesa de Dos Torres ha inaugurado este viernes la XV Feria de Ganado Frisón 'Usías Holsteins', que este año alcanza su 15ª edición y que estará dedicada al agua. Asimismo, en la presente edición ha aumentado el número de ganaderías y de animales participantes en este cita sectorial que se celebra entre este viernes y sábado.

Tal y como ha indicado la organización en una nota, el acto de inauguración ha contado con la presencia del delegado de Cohesión Territorial de la Diputación de Córdoba, Juan Díaz; el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina; el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres; el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Acosta; el presidente de Covap, Ricardo Delgado; el director del Área de Negocio Norte de Caixabank, Juan Miguel del Río, y el presidente de la Asociación Frisona de Dos Torres (Afrido), Juan Francisco Sánchez, entre otras autoridades.

En su intervención, el delegado de Cohesión Territorial de la Diputación, Juan Díaz, ha subrayado que la feria "se ha convertido en un referente para el sector ganadero en Andalucía y en uno de los eventos más importantes en el calendario del vacuno de leche en España".

En cuanto a la sequía, el representante de la institución provincial ha afirmado que "tenemos la suerte de que las presas de La Colada y de Sierra Boyera ya están conectadas, pero la comarca necesita más, necesita un compromiso de todas las administraciones y del sector productor para crear un plan de infraestructuras hidráulicas para Los Pedroches".

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, ha reconocido los momentos de "incertidumbre por los que atraviesa el sector del vacuno de leche", entre los que destacan la falta de lluvias, las subidas de los costes, los efectos de la nueva PAC o el conflicto armado en Ucrania.

En este contexto, Molina ha recalcado que "el agua debe ser una política de Estado que debe estar alejada la confrontación entre las administraciones". Además, ha puesto en valor "las inversiones realizadas por la Administración autonómica para dotar de la red secundaria al embalse de la Colada y para la futura interconexión con el pantano de Puente Nuevo".

"PRINCIPAL SOPORTE ECONÓMICO"

Por otro lado, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha apostado por la "elaboración de un programa que posibilite la interconexión entre los tres embalses de la comarca para poder asegurar la dotación de agua al sector ganadero", que "es el principal soporte económico de nuestro municipio, además de que es la herramienta más importante que tenemos para luchar contra la despoblación". "Si no hay agua, no hay vida, y si no hay vida, no hay nada", ha sentenciado el regidor.

Entretanto, el director del Área de Negocio Norte de Caixabank, Juan Miguel del Río, ha apuntado que los servicios financieros de la entidad están "a disposición de los ganaderos" para que lleven a cabo cualquier proyecto que ayude a "mejorar su labor diaria".

Por último, el presidente de la Asociación Frisona de Dos Torres (Afrido), Juan Francisco Sánchez, ha hecho referencia a la temática central de la feria en esta ocasión, el agua, al afirmar que "actualmente nos encontramos en un momento de estrés hídrico extremo, algo que se refleja en la capacidad del uno que presenta actualmente el pantano de Sierra Boyera, que abastece a la comarca de Los Pedroches".

"Tras haber pasado por algo similar en 1995, nos encontramos casi 30 años después esperando una conexión urgente y desesperada desde el embalse de La Colada que dé respuesta a la gran incertidumbre existente de cara al próximo periodo estival con graves problemas para suministrar agua de calidad a la ciudadanía y a los ganaderos de la zona", ha lamentado.

Asimismo, Sánchez ha subrayado que el objetivo de la feria es "mostrar nuestros animales, que reflejan el esfuerzo en genética, la profesionalización del sector en Los Pedroches, la promoción del relevo generacional y el compromiso de por obtener el producto de alta calidad que la sociedad nos demanda". Según ha remarcado, "iniciativas como esta son las que contrarrestan las corrientes animalistas y veganas que, cargadas de mentiras y falacias, hacen tanto daño a los sectores económicos de las zonas rurales".

PUNTO DE ENCUENTRO

El objetivo de la muestra es crear un punto de encuentro entre ganaderos, preservar la pureza de la raza frisona y mejorar la competitividad del sector lácteo, así como promocionar los productos que se obtienen de la vaca. La cita cuenta con la participación de 14 ganaderías (dos más que el año pasado), mientras que serán 85 los animales que podrán verse estos días (cinco más que en 2022).

En la primera jornada de la feria, cuyo presupuesto ronda los 70.000 euros y que esta edición está dedicada al agua, han tenido lugar las V Jornadas Técnicas, un encuentro de carácter técnico y promocional destinado a difundir y poner en valor al sector lácteo.

En esta ocasión, esta actividad, que ha podido seguirse también a través de Internet, se ha centrado en el manejo, la reproducción y el bienestar de la recría y fue clausurada por Manuel Hidalgo, decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, que este año conmemora su 175 aniversario. Del mismo modo, este viernes se ha llevado a cabo una mesa con ponentes de prestigio en la que se analizará la realidad hidrológica desde un punto técnico, además de que se aportarán posibles soluciones.

En la jornada del sábado se celebrarán los certámenes, incluyendo el Concurso de Tractor con Remolque en Marcha Atrás, que en esta ocasión cambia su horario e incorpora muchas novedades. Asimismo, se llevará a cabo el Concurso Morfológico Usías Holsteins en sus distintas variedades y la elección de la Vaca Gran Campeona. En ambos días habrá actividades para los niños.