La Feria del Libro de Córdoba arranca el 23 de octubre con Dolores Redondo como protagonista

Autoridades en la presentación de Feria del Libro de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plenamente asentada en el otoño, la Feria del Libro de Córdoba celebrará su 51ª edición desde el 23 de octubre evidenciando que es una de las grandes citas culturales y sociales de la ciudad, a tenor de la afluencia masiva de la edición de 2025 y de la programación de este 2026, realizada por la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), donde están presentes algunos de los nombres más significativos de la literatura española actual, como son Dolores Redondo, Karina Sainz Borgo, Jesús Carrasco, Juan Manuel Gil, Custodio, Rosario Villajos, Javier Vilaplana, Andrea Longarela, Vicente Luis Mora, Marina Perezagua, Sara Torres o Elaine Vilar.

Así lo han explicado durante la rueda de prensa de presentación la teniente de alcalde delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás; la responsable de Igualdad en el Consistorio, Marian Aguilar, y el presidente de Aplico, José Luis Duval, entre otras autoridades, detallando que el próximo 23 de octubre, Dolores Redondo inaugura la Feria del Libro de Córdoba, con su nueva novela, 'Todas las noches, todas las ciudades' (Ediciones Destino), una historia absorbente que desafía las clásicas reglas de la novela negra y que supondrá uno de los grandes acontecimientos literarios de este año.

Dolores Redondo (Donostia-San Sebastián, 1969) es la creadora de la mundialmente conocida 'Trilogía del Baztán' --'El guardián invisible', 'Legado en los huesos' y 'Ofrenda a la tormenta'--, que la convirtió en un fenómeno literario mundial. Su trayectoria prosiguió con 'Todo esto te daré', Premio Planeta en 2016, y en 2019 regresó al mágico universo del Baztán con 'La cara norte del corazón'.

Sus novelas más recientes, 'Esperando al diluvio' (2022) y 'Las que no duermen NASH' (2024), abrieron un nuevo ciclo literario, denominado 'Los Valles Tranquilos', que ahora prosigue con 'Todas las noches, todas las ciudades'. Sus obras se han traducido a treinta y ocho idiomas y cuentan con millones de lectores en todo el mundo.

Con el objetivo de afianzarlo en el calendario de la ciudad, y dado el enorme éxito cosechado en su primera edición, la de 2025, para celebrar el 24 de octubre, San Rafael, la Feria del Libro de Córdoba apuesta por vincular la lectura y los libros a tan significativa festividad, ofreciendo a todas aquellas personas que adquieran un libro ese día una porción del tradicional Pastel Cordobés.

Como ha explicado José Luis Duval, presidente de Aplico, se trata de "celebrar San Rafael de la forma más dulce y cordobesa, con uno de los productos que más nos representan, con el objetivo de convertir ese día en nuestro particular San Jordi, teniendo en cuenta, además, que en nuestra ciudad abundan los Rafael y Rafaela, y que un libro es uno de los mejores regalos para celebrarlo".

En este sentido, Salvador Gutiérrez Solís, director literario de la Feria del Libro de Córdoba, ha señalado que "los libros nos cuidan y protegen, de la ignorancia, del pensamiento único, en consonancia con las bondades que la historia le adjudica a San Rafael, ya que se trata de nuestro arcángel custodio y protector de la ciudad". Ese día, el sábado 24 de octubre, los autores cordobeses serán los grandes protagonistas de la programación, y desde las 11 de la mañana se sucederán las firmas y las presentaciones. Antonio Manuel, Noelia Martín Luna, Daniel Valdivieso, Alejandro López Andrada, Pedro Poyato o María Rosal están programados para celebrar tan cordobés día.

La Feria del Libro de Córdoba, en su edición de 2026, mantiene su apuesta por la literatura y actividades destinadas al público infantil, con el objetivo de "que los niños descubran que leer puede ser una experiencia compartida, creativa y, sobre todo, divertida", tal y como señala la responsable de este ámbito, la creadora y gestora cultural Ana Belén Ramos.

Entre las propuestas escénicas destacan 'Las brujas', de Escena Trece, y el espectáculo 'En busca de la risa perdida', de Pura Mayorgas. Los encuentros escolares contarán con Begoña Oro, galardonada con el Premio Cervantes Chico, y Chiki Fabregat, reconocida autora de literatura juvenil, junto a Sara Bonet, que debuta en la novela, y los autores cordobeses Miguel Cerro y José Morales.

La programación incluirá también propuestas de música y cuentos para bebés, un taller familiar de gestión emocional, una gymkana literaria para celebrar Halloween y talleres de creación artística. Todos los autores, actividades, presentaciones y firmas se pueden consultar en la web de la Feria del Libro de Córdoba 'www.ferialibrocordoba.es'.