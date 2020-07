Fernando Alfaro, Antonio Arias y Celia Krull, en los Conciertos en la Cuarta Fase del Centro Cultural CajaGranada

GRANADA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Conciertos en la Cuarta Fase en la Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada continúan este fin de semana con Fernando Alfaro, Antonio Arias y Celia Krull.

Por un lado, el viernes 24 de julio llega 'El pueblo contra Fernando Alfaro y Antonio Arias". El sábado 25 será el turno de un espectáculo bien distinto, la voz femenina e inconfundible de Cecilia Krull.

Tándem de éxito internacional gracias a 'My Life Is Going On', el conocido tema de 'La Casa de Papel' continúa sonando en multitud de países aún hoy en día al igual que su participación en series televisivas tan mediáticas como Vis a Vis.

La promotora granadina Wild Punk en colaboración con Bankia y CajaGranada Fundación realizan este ciclo en apoyo a la música en directo esperando que la música pueda volver pronto a "una nueva normalidad" viable para el sector.

La venta de entradas del ciclo está en la web 'http://www.entradascajagranada.es/' con un precio de 18 euros anticipada y 22 euros en taquilla más gastos de distribución.