Fernando Franco este sábado el Premio Sin Fin en la Gala de Clausura del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada

El director sevillano Fernando Franco ha rodado este pasado verano en Granada la película 'Lorca' cuyo estreno se espera para 2027. Este sábado recibe el Premio Sin Fin en la clausura del 32 Festival de Jóvenes Realizadores en la capital nazarí. - FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la película 'Lorca', Fernando Franco va a recibir este sábado, 24 de octubre, el Premio Sin en el marco de la Gala de Clausura de la 32 edición del Festival de Jóvenes Realizadores que se desarrolla en la ciudad de Granada.

Jóvenes Realizadores llega a su fin tras una intensa semana de cine, sesiones musicales, coloquios, encuentros y talleres. La clausura tendrá lugar a partir de las 18 horas en el Teatro Isabel La Católica en una tarde que reunirá cine, reconocimiento y música en directo. Durante la gala se otorgarán los premios a los ganadores de cada sección a competición.

La cita arrancará con el concierto de Ciutat, el dúo barcelonés que saca un pie fuera del club para construir un sonido más chill sin renunciar al baile. Texturas noventeras, melodías envolventes y esa esencia clubber que convierte cada uno de sus directos en algo memorable.

El festival entregará el Premio Sin Fin al director Fernando Franco, que este mismo verano ha rodado en Granada la película 'Lorca', sobre los últimos días del poeta granadino que está aún por estrenar.

Fernando Franco García (Sevilla, 1976) es un destacado director, guionista, productor y montador de cine español. A lo largo de su trayectoria cinematográfica, ha consolidado un perfil polifacético en el que destaca tanto su visión como realizador (con la que obtuvo el Premio Goya a Mejor Dirección Novel en 2014 por su ópera prima, 'La herida') como su labor técnica en la sala de edición, acumulando siete nominaciones a los Premios Goya en la categoría de Mejor Montaje.

Además, su formación y labor como docente es muy generosa y se ha especializado en montaje en la prestigiosa Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). Asimismo, imparte lecciones y colabora activamente con reconocidas instituciones como la ESCAC de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra (UPF), la Universidad Carlos III de Madrid y la EICTV de Cuba.

Y, como cierre de la clausura, tendrá lugar la proyección de 'El mal padre', del director valenciano Roberto Bueso, interpretada por Eduard Fernández, Adam Jezierski, Francesco Carril y Meritxell Calvo, entre otros actores y actrices. La proyección contará con la presencia del propio director y del actor Francesco Carril, a quien también se verá precisamente en 'Lorca' y quién será el encargado de entregar el premio a Fernando Franco.