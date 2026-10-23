Finalizado el mural en homenaje a Averroes encargado por el Ayuntamiento de Córdoba por los 900 años de su nacimiento

Mural en homenaje a Averroes situado en la confluencia de la Ribera con la Cruz del Rastro en Córdoba, obra de la artista cordobesa Eva Vega, acompañada de la edil de Cultura, Isabel Albás. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de realización del mural en homenaje a Averroes han finalizado después de que la autora haya estado durante las últimas dos semanas ejecutando su obra, situada en la confluencia de la Ribera con la Cruz del Rastro en Córdoba.

La actuación se enmarca dentro de las acciones que rodean la celebración del 900 aniversario del nacimiento del ilustre pensador y está impulsada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.

El mural, que ocupa una superficie de once metros de alto por unos ocho de ancho, pretende servir de llamada de atención y reclamo para que la ciudadanía tenga presente la figura del que fue uno de los intelectuales más relevantes del Occidente islámico medieval.

La obra está firmada por la artista cordobesa Eva Vega, quien la ha realizado in situ, a mano alzada y con materiales de primera calidad. Su título es Averroes, luz del pensamiento y presenta al autor con una imponente pose.

La delegada de Cultura, Isabel Albás, ha visitado junto a la autora el lugar y ha destacado "el magnífico trabajo que ha realizado, a pesar de la gran complejidad que ha supuesto tanto por la técnica como por el espacio en sí".

Albás ha reiterado que "este trabajo forma parte de las actuaciones puestas en marcha para poner el foco en este pensador, que fue filósofo, médico, escritor y juez, cuando se cumple el noveno centenario de su nacimiento" y ha recordado que la Universidad de Córdoba, junto al Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y la Casa Árabe han diseñado un amplio programa que durante este año 2026 recorre todas las facetas del autor, situando su legado en el centro de la vida cultural de la ciudad.