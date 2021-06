Fiscal, seguro de una "transición ordena y sin problemas" en el PSOE-A: Susana Díaz dejó claro que no será un obstáculo

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, José Fiscal, se ha mostrado seguro este martes de que la transición en el PSOE-A tras el triunfo de Juan Espadas en las primarias para la candidatura a la Junta de Andalucía será "ordenada y sin ningún problema" y ha recordado que Susana Díaz dijo claramente que no sería un "obstáculo".

En comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar la reunión que éste mantendrá el jueves en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo andaluz, Pedro Sánchez, el portavoz ha indicado que en una conversación relativamente informal ha comentado con el presidente andaluz los recientes acontecimientos vividos en el seno del PSOE-A.

Fiscal ha querido dejar claro que el "compañero Juan Espadas es quien dirige la estrategia política del PSOE de Andalucía desde el domingo", y que él no tiene todavía noticias sobre posibles cambios que se puedan acometer en ámbitos como el grupo parlamentario.

En cuanto a la situación de Susana Díaz, ha recordado que de manera inmediata, como era lógico, asumió que había hablado la militancia en un sentido "muy claro" y que, en consecuencia, renunciaba a presentarse de nuevo a la Secretaría General del PSOE-A en el próximo congreso regional. "Dijo que no iba a suponer ningún problema en este periodo transitorio, que durará lo que tenga que durar, hasta que el compañero Juan Espadas acceda a la Secretaria General", ha apuntado.

"Quedó muy claro el domingo que tiene la responsabilidad Espadas y Susana Díaz dijo muy claramente que ella no iba a ser ningún obstáculo, que es lo principal. Como se materialice eso, no lo se, lo que sí tengo muy claro es que la transición será ordenada y no habrá ningún problema, sin entrar en pormenores que yo desconozco", ha señalado el portavoz del Grupo Socialista.

Preguntado sobre si cree que se acabará conformando una gestora en el

PSOE-A, Fiscal ha descartado entrar en ese asunto, y ha insistido en que lo importante es la postura que mostró todo el mundo, la secretaria general la primera, en el sentido de una transición "ordenada y sin ningún tipo de problema".