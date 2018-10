Fiscalía mantiene la petición de un año de cárcel al acusado de matar a un perro en Monachil (Granada)

Actualizado 01/10/2018 16:47:59 CET

GRANADA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha mantenido su petición de un año de prisión y la prohibición de tener animales durante otros tres años para el hombre que ha sido enjuiciado este lunes en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada acusado de matar de un tiro a un perro en Monachil (Granada), el cual se ha acogido a su derecho a no declarar.

Sí ha comparecido el dueño del animal, R.M.R., el cual ha ratificado su denuncia y ha declarado ante el juez que cuando se enteró de la forma en la que había fallecido su perro sufrió un "gran estado de ansiedad" por la que incluso estuvo de baja, pues no sólo perdió a un animal sino al que consideraba su fiel compañero, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

Los hechos se remontan al 14 de febrero del año pasado, cuando el dueño del perro denunció su desaparición en Monachil. La instrucción llevada a cabo determinó que el acusado, A.F.G., efectuó un disparo con una escopeta de su propiedad causándole la muerte.

Se le acusa de un delito de maltrato animal previsto en el artículo 337.3 del Código Penal, por el que la Fiscalía también pide que abone al dueño los 270 euros en los que está valorado el perro en concepto de responsabilidad civil y que sea inhabilitado durante tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia.

En el juicio han comparecido varios testigos propuestos por la Fiscalía y la acusación particular, que han ratificado sus declaraciones y agentes de la Guardia Civil y Policía local que investigaron los hechos, ratificando el atestado.

La letrada de la acusación particular, María Josefa León García, también ha mantenido su petición 18 meses de prisión para el acusado, además de la prohibición de tenencia de armas durante tres años y otros tres sin estar en contacto con animales.

En concepto de responsabilidad civil, solicita el pago de 600 euros por el valor del can y de otros 3.500 euros por los daños morales sufrido ante la pérdida de su mascota. La petición de indemnización por daños morales, que en este caso no pide el Ministerio Fiscal, es una lucha de los abogados especialistas en maltrato animal para intentar que "no sólo sean tenidos en cuenta como cosas, sino como seres que sienten". El juicio ha quedado visto para sentencia.