Fiscalía no recurrirá la sentencia de Matinsreg, mientras que el Ayuntamiento de Jaén sigue estudiándolo

JAÉN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía no recurrirá la sentencia del caso Matinsreg que condena a siete de los nueves acusados en esta causa, entre ellos los dos exconcejales del PP, Miguel ángel García Anguita y Manuel del Moral, por pagos "inflados" a esta empresa que supusieron un perjuicio económico valorado por la Audiencia de Jaén en 3,4 millones de euros.

El Ministerio Público, según se ha confirmado a Europa Press desde la Fiscalía Superior de Andalucía, ha descartado el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), entre otras cuestiones porque la sentencia, con la única variación de la cuantía de las penas finalmente impuestas, mantiene en todo momento la línea argumental que ha venido sosteniendo en esta causa el Ministerio Fiscal.

De hecho, la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén absuelve, tal y como venía pidiendo Fiscalía, al que fuera alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y también a la única mujer que aparecía como procesada en esta causa y sobre los que no ejerció la acusación.

Desde el Ayuntamiento de Jaén como acusación particular no hay una decisión tomada sobre el recurso. El alcalde, Julio Millán, ha señalado que los servicios jurídicos municipales lo están estudiando y analizando. Tampoco hay decisión al respecto por parte del PSOE local, que ha ejercido la acusación popular.

Otro que ya se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el recurso ha sido Miguel García Anguita, que ya ha indicado que seguirá "luchando" en las instancias superiores por considerarse víctima de "un falaz testimonio" de un testigo que en su opinión ha actuado "por simple venganza" y que él le ha valido una condena de cuatro años de prisión.

La sentencia condena a cuatro años de cárcel a los exconcejales del PP Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral, así como al técnico municipal A.S.G., también procesado por esta trama.En concreto se les condena como autores de un delito de malversación de caudales públicos agravada, mientras que se les absuelve de los delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho.

Por otro lado, al empresario de Matinsreg, L.G.G.V., que reconoció la trama durante el juicio y que depositó un millón de euros para resarcir los daños, se le condena a diez meses y 15 días de cárcel por un delito continuado de falsedad y dos años más de cárcel por otro de malversación, además del pago de un multa de 1.350 euros. La Audiencia también le absuelve del delito de prevaricación.

En el caso concreto de este acusado, el tribunal establece la condena con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de reparación parcial del daño y confesión tardía, además de penar los delitos por separado, lo que evitaría su ingreso en prisión.

A los otros dos empresarios que ejercieron como "conseguidores", J.M.A. e I.H.S.C., les absuelve del delito de prevaricación pero se les condena a cinco años y nueve meses por un delito continuado de falsedad y otro de malversación, además de multa de 1.350 euros. Igual pena y multa se le impone a R.G.C., yerno de uno de los empresarios que pusieron en contacto a Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén.

En concepto de responsabilidad civil se impone a los siete condenados en la causa a que indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Jaén en 3.465.372,90 millones de euros, cantidad que estima el tribunal que con la trama sustrajeron de las arcas municipales.

El origen de esta causa se encuentra en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" a Matinsreg, empresa a la se había adjudicado sin ningún soporte contractual y usando el procedimiento de emergencia el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.

La instrucción de esta causa derivó en la apertura de dos piezas separadas, de las que una de ellas sigue en investigación, mientras que otra ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.

HECHOS PROBADOS

Como hechos probados, la sentencia recoge que el administrador único de Matinsreg, empresa con sede en Zamora, entro en contacto con los dos empresarios acusados en esta causa y "puestos de común acuerdo y animados de lucro" acordaron que "las facturas que presentaran al Ayuntamiento de Jaén contuvieran conceptos

no ajustados a la realidad".

De esta forma, se presentaron facturas con "precios de los productos usados muy superiores al real, cantidad de estos productos, igualmente muy superior a la realmente utilizada, horas de trabajadores también que no se correspondían con la realidad", todo ello "a fin de elevar el importe de las mismas y obtener de las arcas municipales unos beneficios ilícitos".

Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral, como responsables

del Ayuntamiento, teniente de alcalde y concejal de Mantenimiento

Urbano respectivamente, facilitarían "a los anteriores la consecución de su plan y así para ello permitirían que las facturas que presentara Matinsreg SLU fueran aceptadas, visadas y conformadas por el técnico municipal correspondiente de la Oficina de Control de Empresas de la Concejalía de Mantenimiento, así como por el concejal".

Según apunta el tribunal, el plan de los tres empresarios "para poder resultar exitoso, necesitaba la colaboración de alguna autoridad o funcionario encargados de controlar o fiscalizar esas facturas, y así lograr el pago de las mismas". Es aquí donde el tribunal adjudica la responsabilidad a García Anguita, Manuel del Moral y al técnico municipal, actualmente jubilado.

Las facturas presentadas por Matinsreg se refieren al período comprendido entre el 8 de agosto de 2012 hasta el 15 de septiembre de 2013. Entre estas fechas se le facturaron al Ayuntamiento productos químicos para las fuentes por valor de 1,4 millones cuando su valor real era de 17.423 euros.

Asimismo, a facturación de mano de obra "también comprendía un número de horas excesivo que no se ajustaba a la realidad", pues se facturó por un importe total durante el período ya expuesto la cantidad de 1.392.090,66 euros (sin IVA) que corresponden a un total de 48.236 horas, que "equivale a un número de trabajadores en la mayoría de lo meses del período citado, comprendido entre 22 a 29 que la empresa Matinsreg SLU nunca tuvo contratados".

La sentencia indica que Fernández de Moya, que cursó baja temporal de militancia en el PP tras conocer su procesamiento, no tuvo intervención alguna en el encargo a la empresa Matinsreg ya que "los documentos se confeccionaron cuando el alcalde se encontraba de vacaciones" y por tanto "no puede ser considerado autor del delito de prevaricación administrativa, pues no realizó procedimiento de contratación alguno con dichas empresas".

Concluye en este punto que no se ha acreditado que Fernández de Moya como "alcalde haya participado en el proceso previo, ni consta que tuviese algún interés, ni que conociese la comisión de irregularidades".