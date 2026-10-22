Fiscalía pide el archivo del caso Viogén para el exjefe de la Policía Local de Granada y otros siete agentes

Archivo - Sede de la Fiscalía en Granada. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa contra el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y otros siete agentes investigados por presuntos accesos irregulares al sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista (VioGén) para obtener información de la expareja de un subinspector del cuerpo que ha sido condenado por malos tratos.

El Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento de la causa al entender que los agentes no accedieron a ningún dato protegido o sensible de la víctima, ni es posible conocer a través de esta plataforma su ubicación en tiempo real.

A juicio de la Fiscalía no se produjo un perjuicio para la mujer y descarta por tanto que estos accesos a la plataforma VioGén constituyan un delito penal, según han precisado a Europa Press fuentes del caso.

No obstante, sí solicita que se deduzca testimonio y el asunto se remita a la Agencia Española de Protección de Datos para que proceda en el ámbito de sus competencias si fuese susceptible de sanción por esta vía.

La jueza que ha instruido el caso ha procesado a estos ocho agentes por delitos de descubrimiento y revelación de secretos al entender que existen indicios racionales de que realizaron hasta 35 consultas no autorizadas en el sistema VioGén a la ficha de la expareja de este subinspector, pese a que la protección de la mujer correspondía en exclusiva a la Guardia Civil.

Además del exjefe de Policía, entre los investigados se encuentran un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores de la Policía Local de Granada en el momento de los hechos y cinco agentes más adscritos a esta unidad, que precisamente está especializada en violencia de género.

En el auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada precisa que la Policía Local de Granada "no tenía la asignación del caso y, por tanto, no le correspondía realizar ningún tipo de seguimiento ni protección específica a la víctima".

A pesar de ello, la auditoría realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior revela que accedieron al sistema VioGén hasta en 35 ocasiones entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024 consultando datos personales y sensibles de la víctima y su hija menor de edad.

EXPEDIENTE

La instrucción concluye que el jefe de Policía Local en ese momento dio una orden verbal para recabar información en VioGén con el objetivo de promover un expediente de información reservada contra la expareja de la víctima, que ha ingresado recientemente en prisión por malos tratos.

No obstante, el auto reseña que, aunque el expediente administrativo interno quedó paralizado el 13 de octubre de 2023, las presuntas entradas ilegales en la plataforma continuaron.

La magistrada subraya que estas consultas no autorizadas generaron en la afectada "temor y desasosiego alterando la confianza de la víctima de violencia de género en el sistema, pensando incluso que podía ser localizada por su expareja", vulnerando su derecho a "conservar sus datos en secreto y a controlar la información de su esfera íntima".

La causa tuvo su origen en la denuncia que la propia víctima interpuso en julio de 2024 ante la Guardia Civil tras sospechar que los agentes accedían de forma irregular a su expediente de VioGén.