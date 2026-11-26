Acto de Frente Amplio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. - FRENTE AMPLIO JAÉN

LINARES (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

Frente Amplio ha reivindicado en Linares (Jaén) el acceso a la vivienda y una red fuerte de servicios públicos como pilares en la lucha contra la violencia machista.

Así lo ha puesto de relieve en un acto de campaña enmarcado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), en el que han participado la candidata de Senado de Progreso Laura Cerezuela; el secretario provincial del PCE de Jaén, Francisco López; y Sheila Carmona, responsable del Área Feminista de este partido.

Durante sus intervenciones en este encuentro, centrado en la igualdad y la protección efectiva frente a las violencias machistas, han desgranado las principales propuestas del programa electoral de la coalición en materia de igualdad, vivienda y defensa de lo público, según ha informado en una nota Frente Amplio en Jaén.

En consonancia con el lema de campaña de esta coalición, 'Un voto como una casa', se ha hecho hincapié en cómo la falta de vivienda golpea a las mujeres con más dureza debido a la brecha salarial, la parcialidad laboral y la asunción de las tareas de cuidados, especialmente en los hogares monomarentales.

"Además, si una mujer tiene que huir de la violencia, la falta de una vivienda digna se convierte en otra forma de violencia, ya que el sistema no garantiza alternativas habitacionales para las víctimas y sus hijos e hijas, llegando incluso a sufrir desahucios", ha añadido.

Por eso, desde Frente Amplio y Senado de Progreso se defiende "una red de servicios públicos fuertes --sanidad, educación, dependencia y servicios sociales-- que sostengan la vida, sobre todo de las mujeres. Sin servicios públicos de calidad y gratuitos no hay igualdad posible".

Finalmente, ha denunciado el "discurso negacionista" de Vox respecto a la violencia de género, recordando que en lo que va de año han sido asesinadas 48 mujeres en España, la última este miércoles. En la misma línea, ha criticado la actitud del PP "por gobernar junto a la extrema derecha y desmantelar recursos de protección mientras participa en actos institucionales de conmemoración del 25N".