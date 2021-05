Fuensanta de Martos (Jaén) apela a la responsabilidad individual ante la alta incidencia y pide el cierre perimetral

FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN), 25 May. (EUROPA PRESS) -

La alta incidencia de covid-19 en Fuensanta de Martos (Jaén), con una tasa de 1.481,2 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, ha llevado al Ayuntamiento a apelar a la "responsabilidad individual" y a pedir a la Junta de Andalucía que decrete el cierre perimetral de municipio para tratar de contener los contagios.

Así lo ha indicado este martes a Europa Press la alcaldesa, Francisca Molina, quien ha explicado que esta situación la han "venido viendo desde el viernes 14 de mayo", cuando "empezaban a aparecer brotes sin conexión unos con otros". Por ello, el pasado día 17 contactó con la delegada de Salud para trasladarle que, "a pesar de que los datos no eran en ese momento tan alarmantes, tenía conocimiento (por la comunicación directa con los vecinos) de que saldrían mucho más".

"Me comentan que el Comité de Alto Impacto se reúne el miércoles y, al no encontrarse por encima de mil la tasa no pueden tomar ningún tipo de medida al no estar el estado de alarma", ha añadido. De ahí que, dentro de las "limitadas competencias", el Consistorio decidió cerrar todas las instalaciones municipales y suspender el mercadillo hasta que la situación mejore.

A la vez, el pasado viernes, ya con una tasa que alcanzaba el millar de casos por cada 100.000 habitantes, mantuvo reuniones con responsables de actividades esenciales y no esenciales. En ellas y "aun sabiendo que ninguno de los focos se ha producido en ningún establecimiento", se trasladó la importancia de "tomar conciencia de la situación tan crítica" y realizar "un pequeño esfuerzo más".

Una petición que la alcaldesa ha planteado también a la población en general a través de una nota informativa, en la que ha solicitado "seguir redoblando esfuerzos para cumplir con las medidas anticovid", como uso de mascarilla, distancia social y evitar aglomeraciones.

No obstante y habida cuenta de la citada tasa actual de 1.481,2 casos por cada 100.000 habitantes (con 45 positivos en los últimos 14 días, de los que 26 se han registrado en la última semana), Molina ha reiterado la petición a la Junta para que establezca el cierre perimetral de Fuensanta de Martos.

"¿Por qué el cierre? Porque no tiene sentido cerrar negocios no esenciales cuando puedo desplazarme a otras localidades a hacer esa misma actividad. Y para ver si de esa forma, nosotros no salimos, nadie entra y podemos controlar la tasa y que empiecen a bajar", ha explicado la alcaldesa, quien ha recordado que habría que estar pendiente también del pronunciamiento que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pudiera hacer sobre esta medida, en el caso de que efectivamente fuera decretada por la Junta.

Fuensanta de Martos es el municipio de Jaén con la tasa de incidencia más alta y el único que supera el millar de casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Bailén (809,2), Sabiote (746,3), Begíjar (598,2), Torredelcampo (572,8), Arjonilla (560,1) y

Fuerte del Rey (516,6), según los datos publicados este martes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

PROVINCIA

La provincia presenta una tasa de incidencia de 211,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, superada por Huelva (246,9), Granada (232,7) y Sevilla (216,6). En la capital jiennense se sitúa en 179,1 casos por cada 100.000 habitantes.

En las últimas 24 horas y según se ha informado desde la Consejería de Salud y Familias, en la provincia de Jaén se han registrado 74 nuevos positivos de covid-19 y ningún fallecido, por lo que la cifra de muertes desde el inicio de la pandemia se mantiene en 982.

En los hospitales jiennenses hay 103 personas hospitalizadas, de las que 19 están ingresadas en la UCI. En las últimas 24 horas se han producido 20 nuevas hospitalizaciones, tres de ellas en UCI. Las personas recuperadas en el último día ascienden a 197 por lo que ya son 45.576 las que han superado la enfermedad desde el inicio de la pandemia. El acumulado de positivos asciende a 48.484.

Por otra parte, el número de vacunas administradas en la provincia asciende a 353.343, mientras que el número de las inmunizadas con la pauta completa se sitúa en 123.070. Además, 240.742 personas han recibido al menos una dosis.