Fuentes muestra su "orgullo" al encabezar la lista al Senado del PP de Córdoba: "La idea es conseguir tres senadores"

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que liderará la papeleta para el Senado tras haber sido aprobada por el Comité del PP de Córdoba su propuesta de candidatura a las Cortes Generales para las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre, ha afirmado este domingo su "orgullo" por encabezar la lista del Senado por Córdoba. "La idea es conseguir tres senadores y cambiar el Gobierno de España", ha declarado.

En la Marcha Contra el Cáncer 2026 en Córdoba, el presidente de la Diputación provincial ha asegurado que las elecciones "no se pueden plantear como una revancha", sino como un "cambio de Gobierno" para "intentar solucionar los problemas que tiene la provincia de Córdoba".

"Iremos allí con toda la humildad e intentaremos defender a Córdoba con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para que España cambie sin revancha", ha precisado Fuentes, al tiempo de concretar que "se trata de un Gobierno que sea capaz de poner en marcha este país e intentar resolver los problemas que tiene".

En materia hidráulica, y al respecto de la solución para los 80.000 vecinos de la zona norte cordobesa afectada, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tenía "voluntad política" para solucionar el problema.

"La solución es conectar dos pantanos de tres. La idea es sentarnos con el gobierno del PP, con la Confederación Geográfica y conectar Sierra Boyera con Fuente Nuevo y devolver la calidad y la salud a esas aguas y después intentar agrandar la capacidad energética de la provincia de Córdoba", ha apostillado Fuentes.

En cuanto a la Marcha Contra el Cáncer, donde ha atendido a los medios, ha asegurado que se trata de un "homenaje a la gente que se deja el alma por salvar vidas y hacerle la vida alegre a la gente". "Aprovecho esta marcha también como presidente de la Diputación para sensibilizar a la iniciativa privada, necesitan más recjursos para la investigación y la innovación".

"Y esa es la apuesta pública que tenemos que hacer todas las administraciones y esto es una marcha de reconocimiento a los que están haciendo, lo increíble por salvar vidas y por hacer una vida más alegre a los que tienen estas enfermedades y otras enfermedades, pero también sensibilizarnos. Esto tiene que ser todos los días", ha finalizado.