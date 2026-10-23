Fundación Caja Rural Granada premia a David Sancho, que investiga la detección precoz de la enfermedad cardiovascular

David Sancho, Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada: “Este descubrimiento podría mejorar el diagnóstico precoz de la enfermedad cardiovascular mediante análisis de sangre” - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor David Sancho Madrid, jefe de Inmunobiología del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), ha asegurado este viernes que recibir el XXII Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada constituye "una gran motivación para seguir investigando", además de un honor que ha querido compartir con todo el equipo que ha contribuido al trabajo galardonado por un descubrimiento que podría mejorar el diagnóstico precoz de la enfermedad cardiovascular mediante análisis de sangre.

Sancho ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en los Servicios Centrales de Caja Rural Granada, acompañado por el presidente de la Entidad y de su Fundación, Antonio León; el director gerente de la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), Luis González; y miembros del jurado.

El galardonado destaca el potencial que este descubrimiento puede tener para la salud de la población. La investigación ha identificado una molécula producida por determinadas bacterias intestinales que favorece la aterosclerosis mediante mecanismos inflamatorios distintos de los vinculados al colesterol.

Según ha señalado, el hallazgo "podría permitir, en el futuro, mejorar el diagnóstico precoz de la enfermedad cardiovascular mediante análisis de sangre y desarrollar nuevas terapias que complementen las actuales estrategias para reducir el colesterol, contribuyendo así a prevenir infartos e ictus y a mejorar la salud cardiovascular de la población".

Sancho Madrid tiene previsto recoger en la tarde-noche de este viernes en el Auditorio Caja Rural Granada el premio, dotado con 25.000 euros, por el trabajo titulado 'El propionato de imidazol es un nuevo factor causante y posible objetivo terapéutico en la aterosclerosis'.

El presidente de Caja Rural Granada y de su Fundación, Antonio León, ha felicitado al investigador y a su equipo por un hallazgo que abre una nueva vía de esperanza frente a enfermedades de gran impacto social y sanitario y con una elevada mortalidad.

"Para Caja Rural Granada, apoyar la ciencia y la investigación en salud forma parte de nuestro compromiso con la sociedad. Estamos convencidos de que pocas formas de acción social pueden generar un impacto tan profundo como las que contribuyen a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Por eso, para nosotros, apoyar la investigación no es una opción, sino una responsabilidad", ha subrayado.

Asimismo, León ha destacado la importancia de que la investigación cuente con el respaldo y la implicación del conjunto de la sociedad, y ha deseado que el trabajo de doctor Sancho Madrid inspire y estimule a las nuevas generaciones de investigadores para seguir avanzando en el progreso de la salud.

Por su parte, el director gerente de la Fundación PTS Granada, Luis González, ha expresado que la labor de los investigadores cobra hoy una relevancia especial, al situarse a la vanguardia en la búsqueda de nuevas y mejores respuestas ante los retos sanitarios actuales. En este sentido, González valora el apoyo decisivo de instituciones como Caja Rural Granada y su Fundación al crecimiento de la investigación y el desarrollo.

"Su mecenazgo es un orgullo para todos los que creemos en la necesidad de consolidar Granada como referente andaluz y nacional en los ámbitos de la investigación, la docencia, la sanidad y la empresa vinculadas a los sectores de la salud y la tecnología", ha añadido.

El director del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 3 e Inmunología de la Facultad de Medicina y representante del comité de expertos encargado de fallar el premio, Ignacio Molina, ha recordado que las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las principales causas de mortalidad y que la aterosclerosis es uno de sus principales desencadenantes.

Entre sus factores de riesgo más conocidos están "la obesidad, el colesterol elevado, el tabaquismo o el sedentarismo". Sin embargo, el doctor Sancho Madrid ha identificado un condicionante hasta ahora desconocido, el propionato de imidazol, una molécula producida de forma natural por las bacterias que habitan en nuestro intestino. En opinión del jurado, se trata de un hallazgo "muy significativo, con una potencial aplicación clínica y traslacional muy inmediata y relevante".

NUEVAS TERAPIAS

Este descubrimiento del propionato de imidazol como factor clave en el desarrollo de arteriosclerosis en parte de la población, publicado en la prestigiosa revista 'Nature' abre dos importantes vías para el futuro.

Por una parte, la medición de los niveles de propionato de imidazol en personas aparentemente sanas podría ayudar a identificar de forma temprana a personas con riesgo de desarrollar aterosclerosis. Y, por la otra, el desarrollo de tratamientos que bloqueen la acción de esta molécula podría ofrecer nuevas opciones terapéuticas para prevenir o tratar las enfermedades cardiovasculares.

El comité de expertos ha estado integrado por Ignacio Molina, Lourdes Núñez-Müller (Directora de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de la Salud de Granada), Javier Martín y Elena González-Rey (Investigadores del Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra, CSIC), Isabel Castillo (Presidenta del Colegio de Médicos de Granada), Juan Eloy Jiménez (Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Granada), Francisco Cepero (Jefe del Servicio Médico de Caja Rural Granada) y María Eugenia Penela (Jefa de Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial de la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía).

Fundación Caja Rural Granada coorganiza el premio con la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, con la colaboración de la Junta de Andalucía, la UGR y los Colegios de Médicos y Farmacéuticos de Granada.

La temática gira en torno a Medicina regenerativa y terapia génica, Oncología molecular y genómica del cáncer, Genómica, proteómica y farmacogenómica, Inmunología e Inmunopatología, Parasitología molecular, Neurociencias, Nutrición, nutrigenómica y endocrinología molecular, Biotecnología y nuevas dianas terapéuticas o Patologías cardiovasculares.