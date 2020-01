Fundación Caja Rural Granada presenta la muestra 'Apatía Animale', del pintor Gabrielle Cantadore

Publicado 22/01/2020 17:39:42 CET

El artista italiano Gabriele Cantadore expone en la galería de Servicios Centrales de Caja Rural de Granada una recopilación de sus últimos trabajos, inspirados en el mundo animal en la muestra 'Apatia Animale'.

Según informa la Fundación Caja Rural de Granada en una nota de prensa, sus obras, en las que experimenta con todo tipo de materiales como madera, arpilleras, uralita, láminas de metal, placas de yeso, silicona, papel de aluminio, clavos, pinturas acrílicas o arena tienen como protagonistas a burros, toros, cabras y vacas de su entorno natal, el Valle de Vigezzo, situado al norte de Italia.

La muestra formada por 37 obras, la mayor parte de ellas de gran formato, podrá visitarse hasta el 15 de febrero, todos los días de 19 a 21 horas, excepto domingos.

El Valle Vigezzo, en el norte de Italia, ha encontrado un intérprete excelente después de los Borgnis, los divisionistas, una nueva pintura que cuenta el alma de este magnífico territorio llamado "El valle de los pintores".

"Cantadore es un hombre sencillo, exponente de una generación que podría convertirse en testigo de la desaparición de los animales de pasto del Valle Vigezzo, con todo lo que ello conlleva", asegura la nota de prensa.

Autodidacta excelente, hijo de la academia de la expresión de la naturaleza de alta montaña, ha crecido rodeado de animales y fieras, los cuales mimetiza en un último grito en todas sus obras.

Animales con presencias silentes, espiritualmente actuales, realizados con todos los materiales posibles, restos reciclados de la realidad contemporánea, quemados, fundidos y desmenuzados.

"Cantadore es un artista fuera de los esquemas, un hombre de montaña pero increíblemente amable y educado con aquella pinta de hombre de montaña, para nada cómodo en contextos sociales, y en cada cuadro suyo, representa esa realidad que desde niño ha visto y vivido en esos maravillosos valles", han asegurado.

Desde la Fundación han asegurado que es provocatorio y al mismo tiempo sin reglas y se coloca en sus tiempos recordando experiencias no muy lejanas desde Kiefer o Barceló, a los expresionistas alemanes de los años 70-80.

Sin saberlo se coloca como un intelectual que quiere volver a hacer relucir su Valle como en los años que fueron, un eco-pintor totalmente incompatible con la época en la que estamos, una persona que considera las "redes sociales" como una pérdida de tiempo y culturalmente violentas.

El negro y el gris son los colores más utilizados por Gabriele. Oscuros, "como es oscuro e inseguro el bosque que vuelve a abrirse a esas inmensas praderas, desde hace tiempo ya abandonadas".

Estas praderas, tan alegres y fuentes de tranquilidad durante su infancia, en la que resalta cabras y vacas en las rocas como lo hacían los antiguos Druidas. Sus imágenes convierten las nuevas tecnologías en antiguas y obsoletas.

Cantadore conoce la historia y vuelve a tener rabia por lo que fue y ya no es, una rabia valiente, reviviendo con su obra lo que en su mente sigue vivo y así, fielmente, plasma en todos sus cuadros.

"El Valle es su familia, y a través de su obra, un poco también la nuestra. En este presente hecho de selfies sin ningún tipo de nostalgia, es suficiente contarlo, como solo él hace en su obra", han finalizado.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Gabriele nació en Domodossola (Italia) el 23 de mayo de 1977. Desde temprana edad mostró un gran interés por el dibujo, en los pupitres expresó su arte representando animales de todo tipo, lo hizo en momentos de aburrimiento o aversión, esas expresiones cobran vida en su imaginación y se convierten en sus amigos.

La pasión de Gabriele por el arte es innata, en la familia, en el sentido más estricto del concepto, no hablamos de arte, pero cuando observa una pintura, ya no tiene ojos y ya no siente el paso del tiempo. Secuestrado frente a la pintura, lo examina detenidamente y dentro de sí mismo siente el ruido del talento que pide ser liberado.

En la adolescencia, los primeros resultados, las primeras obras, son pinturas al óleo sobre lienzo, principalmente paisajes y animales. Inspirada en la tradición de Vigezzina, Gabriele se inspiró en pintores locales del pasado, como Fornara, Ciolina, Peretti y otros.

Más tarde, atraído por la personalidad de Antonio Gennari y sus obras expresionistas, encontró una fuerte inspiración y se embarcó en un nuevo viaje artístico, dando rienda suelta a su creatividad creando obras temáticas.

Actualmente Gabriele continúa su camino de experimentación utilizando láminas de metal, placas de yeso, silicona, papel de aluminio, clavos, pinturas acrílicas y arena.

Cantadore ha expuesto previamente sus obras en tres exposiciones colectivas en Toceno, Craveggia y Buttogno, en el valle de Vigezzo. Una exposición colectiva en La Fabrica di Villadossola u una exposición individual en Malesco. En 2014 su trabajo 'El pesebre' fue seleccionado entre los diez mejores del Premio 'Basilio Cascella'.