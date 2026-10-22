La Fundación Caja Rural del Sur y Feragua acuerdan intensificar su colaboración en apoyo al regadío andaluz

El presidente de Caja Rural del Sur y de su Fundación, José Luis García-Palacios Álvarez, y el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, acuerdan intensificar su colaboración en apoyo al regadío andaluz. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur y la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) han renovado su colaboración y acordado intensificar sus relaciones con vistas a fortalecer las vías de cooperación existentes, promover nuevas líneas de actuación conjunta y dar respuesta a los principales retos del regadío andaluz.

El acuerdo ha sido suscrito, según ha informado Fundación Caja Rural del Sur en una nota, por el presidente de Caja Rural del Sur y de su Fundación, José Luis García-Palacios Álvarez, y el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, quienes han reafirmado la voluntad de ambas entidades de seguir trabajando conjuntamente en beneficio de las comunidades de regantes y del conjunto del sector agrario andaluz.

Con esta renovación, la Fundación Caja Rural del Sur y Feragua buscan reforzar su colaboración y avanzar en iniciativas que contribuyan a la modernización del regadío, la mejora de la eficiencia en el uso del agua y el desarrollo de una agricultura sostenible y competitiva.

La gestión eficiente de los recursos hídricos constituye uno de los principales desafíos para el campo andaluz. En este contexto, ambas organizaciones han considerado fundamental promover actuaciones que favorezcan la adaptación del regadío a las nuevas necesidades del sector.

Asimismo, la intensificación de las relaciones entre ambas entidades permitirá consolidar los canales de cooperación y explorar nuevas oportunidades de colaboración orientadas a atender las necesidades de las comunidades de regantes y a impulsar el desarrollo del medio rural.

En definitiva, la renovación de este acuerdo responde a la voluntad de la Fundación Caja Rural del Sur y Feragua de estrechar sus relaciones y trabajar de manera coordinada para fortalecer el regadío andaluz, mejorar su competitividad y avanzar hacia un modelo de gestión del agua cada vez "más eficiente y sostenible".