Fundación Endesa impulsa la XI edición de los Premios Endesa Educa para los centros educativos de Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de una sede de Endesa. - ENDESA - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa ha puesto en marcha la XI edición de los Premios Endesa Educa, en colaboración con Fundación Europea Sociedad y Educación, con el objetivo de, un año más, reconocer y dar visibilidad a los proyectos con los que estudiantes y centros educativos de toda España contribuyen a promover una cultura energética responsable y a impulsar soluciones vinculadas a la transición energética y la sostenibilidad.

Tal y como ha destacado la fundación en una nota de prensa, en la última edición de los Premios Endesa Educa participaron 1.289 estudiantes andaluces con 37 proyectos, la cifra más alta de alumnos registrada entre todas las comunidades autónomas. Desde la puesta en marcha de la iniciativa en 2016, los centros de la comunidad han presentado un total de 218 proyectos y han movilizado a 7.283 alumnos. Además, Andalucía tuvo un destacado protagonismo en el palmarés de los Premios Endesa Educa.

El IES Fernando III de Jaén obtuvo el primer premio de la categoría 'Proyectos de estudiantes' gracias a Pabellón EcoTech_F3, una propuesta de pabellón educativo modular construido con cartón reciclado, tecnología educativa y energía solar para fomentar la sostenibilidad, la economía circular y la transición energética.

Asimismo, el IES Santo Domingo de Cádiz consiguió el segundo premio de esta misma categoría con el proyecto La influencia del alga Rugulopterix okamurae en las costas de El Puerto de Santa María, centrado en el estudio y aprovechamiento de esta especie en el litoral gaditano.

La convocatoria cuenta con dos categorías de participación y entregará 10.000 euros en premios. Una de ellas es la de 'Proyectos de estudiantes' que está dirigida a equipos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que deberán presentar propuestas originales e innovadoras orientadas a promover la transición energética desde un enfoque integral y vinculado al currículo escolar. En esta categoría, el primer premio está dotado con 2.500 euros y el segundo con 2.000 euros.

La segunda categoría es la de 'Proyectos de centros educativos', que busca reconocer iniciativas de carácter global en las que participe toda la comunidad educativa, con una visión a largo plazo y articulada en torno a la sostenibilidad, la cooperación con otras entidades del entorno y el compromiso con un futuro verde. En este caso, se entregará un primer premio de 3.000 euros y un segundo de 2.500 euros.

Estos galardones nacieron en 2016 como Premios Ecoinnovación y, desde entonces, han evolucionado para poner en valor el papel de los jóvenes y de la comunidad educativa ante los retos de la transición energética y la protección del medioambiente.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de octubre de 2026 y los centros educativos interesados podrán presentar su candidatura a través de la plataforma de inscripción y consultar toda la información y bases legales en la web de Fundación Endesa.

MÁS DE 1.500 PROYECTOS Y CERCA DE 50.000 ALUMNOS

A lo largo de sus diez ediciones anteriores, los Premios Endesa Educa han recibido 1.553 proyectos y han evaluado la participación de 49.737 alumnos de centros educativos de toda España, consolidándose como un espacio de reconocimiento a las iniciativas que, desde las aulas, promueven nuevas formas de entender la relación con la energía y el entorno. En la X edición, se presentaron 225 proyectos de 337 centros educativos, y participaron 422 profesores y 6.917 alumnos.

Andalucía fue la comunidad con mayor número de alumnos participantes, con 1.289, seguida de Madrid, con 959, Castilla y León, con 835, Aragón, con 803, y la Comunidad Valenciana, con 621. Y desde la primera edición, Madrid encabeza la participación histórica, con 7.757 alumnos evaluados, seguida de Andalucía, con 7.283, y la Comunidad Valenciana, con 7.227.

Así, los Premios Endesa Educa son parte del programa educativo homónimo de Fundación Endesa que cuenta con más de 25 años de trayectoria y que durante el curso 2026-2027 prevé alcanzar a 73.400 alumnos a través de sus diferentes iniciativas.

El programa está dirigido a estudiantes de todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, con contenidos adaptados a las diferentes edades y vinculados al currículo.

Una de las principales líneas de actuación de Endesa Educa son sus talleres itinerantes, actividades presenciales y gratuitas que llevan la educación energética directamente a los centros escolares.

Las propuestas, ajustadas a cada etapa educativa, permiten a los alumnos acercarse a conceptos relacionados con la electricidad, las fuentes de energía, la eficiencia energética y el consumo responsable a través de dinámicas participativas.

Además, los centros pueden realizar visitas educativas a instalaciones de energías renovables de Endesa, donde los estudiantes pueden conocer de primera mano cómo se genera la electricidad a partir de fuentes renovables y comprender su funcionamiento y su papel en la transición energética.

A estas iniciativas se suma Endesa Educa Digital, una plataforma online que ofrece recursos gratuitos, interactivos y de fácil acceso para aprender sobre el mundo de la energía y su uso responsable. Dirigida a alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria de colegios de toda España, la plataforma facilita un aprendizaje práctico, accesible y divertido, sin limitaciones geográficas, acercando la transición energética a las aulas a través de contenidos innovadores y actividades dinámicas.

Con esta oferta educativa, Fundación Endesa consolida Endesa Educa como uno de sus principales proyectos educativos, ofreciendo a los centros escolares herramientas y experiencias para acercar la energía y la sostenibilidad a las nuevas generaciones y contribuir a que los estudiantes sean protagonistas de los cambios necesarios para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.