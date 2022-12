Galgos del Sur rescata once ejemplares y pide al Gobierno la retirada de ley tras la exclusión de los perros de caza

CÓRDOBA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La protectora de animales Galgos del Sur ha rescatado este viernes once galgos de la perrera de Córdoba y ha pedido al Gobierno central "la retirada del anteproyecto de Ley de Protección Animal", después de que el Congreso de los Diputados "aprobara la enmienda del PSOE por la que los perros de caza quedarían excluidos" de la misma.

En este sentido y en una nota, la protectora ha afirmado que los galgos rescatados este viernes "fueron desechados, en su mayoría por galgueros, en la perrera por no ser útiles para la caza, y el resto recogidos abandonados en las calles".

Galgos del Sur ha lamentado que "están colapsados desde que empezó la temporada de caza en octubre", pues "no han parado de recoger perros de caza, especialmente galgos y podencos". Tienen a su cargo 132 perros de caza en el refugio, y este año habrán recogido cerca de 400 de estos animales.

La protectora ha responsabilizado al colectivo de galgueros del "abandono y desecho masivo de galgos que no les sirven para la caza", así como al "Gobierno central y la Junta de Andalucía por amparar el maltrato a estos y permitir la caza con galgo en Andalucía, siendo España el único país de la Unión Europea que permite la caza con perros en campo abierto, como la caza con galgo".

Según la presidenta de Galgos del Sur, Patricia Almansa, "las protectoras nos sentimos desamparadas por las administraciones, haciendo un trabajo que a ellos les corresponde". Almansa ha añadido que "no es solo el hecho de que las administraciones no hagan nada por resolver el abandono de perros de caza, es que dan su total apoyo al mundo de la caza, a los que abandonan sus perros por no ser útiles para la caza".

Desde Galgos del Sur "se trabajara duro por recuperar a estos galgos, tanto física como psicológicamente, para después buscarle una familia adoptiva", ha agregando, recalcando que los animales, en estos momentos, "ya se encuentran en el refugio de Galgos del Sur, pasarán una primera revisión veterinaria para valorar la gravedad de sus lesiones y después se pondrán bajo los cuidados de la protectora. Una vez recuperados es cuando empieza el proceso de búsqueda de una familia adoptiva".

Los galgos rescatados, en su mayoría se encuentran "en muy mal estado, algunos de ellos están extremadamente delgados, tienen lesiones físicas que deben ser tratadas y algunos se encuentran aterrorizados y traumatizados de la vida de sufrimiento con el galguero".

En este contexto, la protectora andaluza ha pedido "la retirada del anteproyecto de Ley de Protección Animal, después de que ayer el Congreso de los Diputados aprobara la enmienda del PSOE por la que los perros de caza quedarían excluidos". "La enmienda fue aprobada con los votos a favor de PSOE, PP, PNV, Ciudadanos y Vox. Incluso Unidas Podemos, que propuso excluir a estos perros durante la caza, voto a favor de que la Ley siguiera su trámite parlamentario con los perros de caza excluidos", ha lamentado Galgos del Sur.

"Si esta Ley sale adelante abrirá la posibilidad de excluir a estos perros de las leyes autonómicas, quedando totalmente desprotegidos", es por ello por lo que Galgos del Sur ha pedido "al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos la retirada de la Ley que supondría un grave retroceso para los animales, desamparando no solo a los perros de caza, también a los utilizados en la tauromaquia, los animales silvestres, de experimentación animal y producción".