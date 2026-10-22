Los ganadores de los programas de movilidad 'Tu bici en la UJA' y 'Hack the city' reciben 25 bicicletas eléctricas

Entrega de las bicicletas eléctricas. - UJA

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha entregado de las bicicletas eléctricas a los ganadores de los programas de movilidad sostenible 'Tu Bici en la UJA' y 'Hack the city', este último impulsado junto al Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Jaén, el Ayuntamiento de la capital y la Diputación.

En concreto, se han entregado 18 bicicletas eléctricas del programa 'Tu bici en la UJA' (cinco en el campus de Linares y 13 en el de Las Lagunillas, en la capital), de las que los beneficiarios podrán hacer uso por tres meses.

Por su parte, los ganadores del 'Hack de city' han sido siete estudiantes de alumnado internacional que disfrutarán de las bicicletas por el mismo periodo de tiempo. En este programa, se han asignado cinco a estudiantes del campus de Jaén y dos del Campus Científico Tecnológico de Linares.

"Con estos dos programas, la Universidad de Jaén contribuye a la consecución de Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son el ODS 3 Salud y bienestar, el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles o el ODS 13 Acción por el clima", ha afirmado el director del Secretariado de Universidad Sostenible y Saludable, Luis M. Nieto.

El acto de entrega de las bicicletas eléctricas, desarrollado junto a la plaza de los Pueblos en el Campus Las Lagunillas, ha contado también con el director de Secretariado de Equipamiento y Gestión de Espacios, Alberto Moya; el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras; el director gerente del Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Jaén, Sergio López, y el concejal jiennense de Mantenimiento Urbano e Infraestructuras Municipales, Francisco Javier Padorno.

DÍA DE LA BICICLETA

Por otra parte, el próximo sábado tendrá lugar en la capital el VI Día de la Bicicleta. Organizado por Cadena 100 con la colaboración del Ayuntamiento y el Patronato de Deportes reunirá a unos 800 ciclistas de todas las edades y niveles.

La concejala de Deportes, Beatriz López, y la directora en Jaén del grupo Ábside Media, Ángela Árgueda, han presentado este jueves esta jornada dedicada al deporte. Una actividad que "ha ido cobrando peso y que ha ido creciendo considerablemente a lo largo de los años".

"Es el claro ejemplo de actividad que complementa muy bien la programación deportiva que ofrecemos desde el Ayuntamiento por ser una cita para todos los públicos, para todos los niveles y, sobre todo, para disfrutar también en familia y hacerlo sobre ruedas", ha comentado la edil.

Árgueda ha agradecido el apoyo municipal a esta prueba, que presenta un circuito de cinco kilómetros, sencillo y accesible, es ideal tanto para ciclistas novatos como experimentados. La entrega de dorsales tendrá este viernes en las instalaciones deportivas de La Salobreja en horario de 9,00 a 20,00 horas.

Junto a ello, ha animado a los más rezagados a inscribirse el mismo sábado. Algo que se podrá hacer a partir de las 10,00 horas en una pequeña carpa en el lugar de salida y meta, en la plaza Empresario Diego Torres, junto a El Corte Inglés. Además, se instalará un escenario para amenizar la jornada.