Ganemos Córdoba critica que los palcos "privatizan" la Semana Santa y "amenazan" a la Mezquita

Publicado 15/04/2019 16:02:11 CET

CÓRDOBA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Ganemos Córdoba Rafael Blázquez y María Ángeles Aguilera han criticado este lunes que el Ayuntamiento de la capital haya autorizado, "por tercera vez", la instalación de palcos que "privatizan" la Semana Santa en el entorno de la Mezquita-Catedral, usando para ello "estructuras metálicas que rodean y ponen en peligro nuestro más preciado monumento".

En rueda de prensa junto a dichos palcos montados en la carrera oficial de Semana Santa, entre la Mezquita-Catedral y la Puerta del Puente, el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, ha señalado que los palcos instalados en dicha zona serían aceptables si hubiera un "mínimo consenso y se cumpliera con rigor la Ley de Protección Monumental", pero "ni hay consenso, ni garantías de que se esté cumpliendo la Ley".

Además, Blázquez ha puesto de relieve que la Comisión de Usos del Casco Histórico, "creada en el Ayuntamiento como contrapartida al apoyo de Ganemos a los presupuestos municipales de 2017, rechazó los palcos porque no son para uso general de la ciudadanía, sino para quienes pueden pagarlos".

En consecuencia, el portavoz municipal de Ganemos Córdoba ha considerado que "los palcos no son la esencia de la Semana Santa, no al menos de una de todos y todas, que es la que demanda la ciudadanía".

En este sentido, ha recordado que "los primeros 20 años de democracia no hubo palcos y no pasó nada, y también se podrían instalar en otro lugar de la ciudad donde no peligre el patrimonio más importante que tenemos en Córdoba".

En esta línea, Rafael Blázquez ha anunciado que su formación hará "todo lo posible" para "reestablecer la participación y el diálogo" sobre este asunto, y que "todos nos podamos sentir felices de una Semana Santa que no excluya a nadie, ni privatice el espacio público, y en la que se defienda el patrimonio cultural y también el patrimonial".