Gavira afirma, sobre la tasa turística, que el problema "no se soluciona siempre subiendo impuestos"

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha manifestado este domingo, en relación con la tasa turística que reclaman algunos alcaldes de capitales, que el problema "no se soluciona siempre subiendo impuestos".

En declaraciones a TVE Andalucía, recogidas por Europa Press, Gavira ha manifestado que él quiere escuchar tanto a los alcaldes, "que estamos en ellos", como al sector turístico, pero "el problema no se soluciona siempre subiendo impuestos".

Sobre el problema de vivienda que hay en Andalucía, ha señalado que "no es por las viviendas de uso turístico, ni es por el turismo, es porque no se construye, llega gente, tenemos mucha más población que antes y no se incrementa el número de viviendas".

"Vamos a intentar incentivar el paso de las viviendas de uso turístico a viviendas residenciales y vamos a hacer que esas nuevas construcciones premien el uso residencial y no sean luego derivadas a viviendas de uso turístico", ha señalado el vicepresidente de la Junta.

De otro lado, ha insistido en defender el "patrocinio" que su departamento concedió a la gala de entrega de los premios 'Escaparate' que se celebró en la céntrica Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Catedral de Sevilla, porque, según ha explicado, se decidió tras analizar el "retorno positivo" que tenía dicho evento.

"Únicamente la administración lo que recibe en este caso esta consejería, es una petición de patrocinio con los mismos criterios de años anteriores y donde nosotros miramos, el impacto y el retorno y si es positivo, adelante", ha recalcado.