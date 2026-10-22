Gavira destaca refuerzo de 140 personas en juzgados y la creación de más de 160 puestos: "Hacen falta más funcionarios"

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una intervención en el Parlamento de Andalucía - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha anunciado un refuerzo de personal en los juzgados de Andalucía con 140 personas, "especialmente en las zonas costeras", junto con la creación inicial más de 160 puestos.

"Vamos a llevar esos recursos allí donde de verdad hagan falta, donde la carga de trabajo sea mayor y donde la pendencia esté provocando más retrasos", ha señalado este jueves en una intervención en el Parlamento.

En esta línea, ha puesto en valor el acuerdo de gobierno entre PP y Vox con el objetivo para "reducir los tiempos de espera, aliviar la carga de los órganos judiciales y mejorar la atención a los andaluces".

"No basta, por ejemplo, con anunciar nuevas plazas de jueces y magistrados a todas luces insuficientes, si el ministerio, por ejemplo, no incrementa de manera proporcional las plazas de letrado de la Administración de Justicia", ha señalado Gavira.

El vicepresidente segundo ha elevado sus críticas al ejecutivo central recordando que, según los jueces, son necesarias 216 frente a las 94 anunciadas por Pedro Sánchez. Por otro lado, ha defendido la asistencia jurídica a las personas que están sufriendo un desahucio.

"Hay asistencia letrada para las personas más vulnerables, para las personas más necesitadas. Y esta consejería, como no puede ser de otra manera, lo seguirá garantizando para todos los andaluces que cumplen esos requisitos, incluidos, por supuesto, las personas afectadas por desahucios", ha explicado.

En respuesta a una pregunta por parte del PSOE-A, Gavira ha asegurado que se va a poner en marcha un servicio adicional para proteger víctimas de una catástrofe para cuando tengan pérdidas.