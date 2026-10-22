El Gobierno aprobará antes del 29N el decreto para asegurar la calidad de los centros de Formación Profesional (FP)

La ministra Milagros Tolón en su visita a la sede de la Fundación Innovasur, en Jaén - EUROPA PRESS

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha anunciado que el Gobierno de España aprobará durante antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre el nuevo real decreto sobre la calidad de la Formación Profesional (FP).

Esta medida, que actualmente ultima sus trámites para ser aprobada en el Consejo de Ministros, tiene como principal objetivo regular y proteger los estándares de calidad de los centros privados de FP.

Durante visita en Jaén a la Fundación Innovasur, Tolón ha remarcado que la futura norma busca dotar de "garantías" a la FP privada. "No vamos en contra de los centros privados de Formación Profesional; al contrario, vamos a garantizar que dan una buena educación y que no hay intrusismo, un problema que se está dando en muchas comunidades autónomas y que impide que nuestros alumnos y alumnas tengan la calidad que se merecen", ha aseverado la ministra.

El decreto regulará aspectos clave para estas enseñanzas, tales como las horas lectivas, la realización de las prácticas y el acceso al mercado de trabajo. De esta forma, establece, entre otros requisitos, un porcentaje mínimo de presencialidad para la FP virtual y semipresencialidad, así como un número mínimo de alumnos por profesor.

Los centros de Formación Profesional que estén ya integrados en el sistema educativo a la entrada en vigor del real decreto dispondrán de cuatro años para adecuarse a las condiciones básicas y requisitos mínimos establecidos en la nueva norma.

La titular de Educación ha defendido que la Formación Profesional en España se ha convertido en un "referente" no solo en Europa, sino también en América, citando como ejemplo el interés trasladado recientemente por el embajador de México para colaborar en esta materia.

Según ha detallado, la tasa de inserción laboral de los estudiantes de FP se sitúa prácticamente en el 90 por ciento con carácter general, una cifra que roza el cien por cien en el caso de las disciplinas de carácter tecnológico.

En este sentido, Tolón ha ensalzado la alianza estratégica entre el sector educativo y el tejido productivo, poniendo como ejemplo la labor que realiza la Fundación Innovasur.

Para sostener este modelo, la ministra ha desgranado el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno de España desde el año 2019, periodo en el que se han destinado más de 1.200 millones de euros a la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Andalucía, lo que ha permitido la creación de más de 58.000 nuevas plazas.

En lo que respecta a Jaén, la inversión estatal ha alcanzado los 15 millones de euros, una cuantía que se ha traducido en la apertura de 5.000 nuevas plazas públicas de FP para "abrir nuevas expectativas de trabajo" a los jóvenes de la provincia.