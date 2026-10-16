El Gobierno aprueba el anticipo de 40,4 millones en ayudas por los temporales a cinco municipios y la Diputación de Jaén

Archivo - Imagen de archivo de una carretera de la red viaria de la Diputación afectada por el temporal. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha aprobado una resolución por la que se anticipan ayudas a cinco municipios y a la Diputación de Jaén con el adelanto de más de 40,4 millones de euros en ayudas para reparar los daños ocasionados por los temporales registrados entre finales de 2025 y comienzos de 2026

Dicha resolución, con fecha 13 de octubre y que ya ha sido comunicada a los ayuntamientos y a la Administración provincial, recoge 27,9 millones para Porcuna, 8,86 millones para Baeza y 2,1 millones para Alcalá la Real, según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén.

Además, se ha aprobado una ampliación de 707.730 euros para Villacarrillo, de 737.958 euros para Sabiote y de 315.635 euros para la Diputación, que se añaden a las cantidades reconocidas anteriormente.

Estas ayudas forman parte de las medidas extraordinarias aprobadas para hacer frente a las consecuencias de las lluvias e inundaciones y financiar la recuperación de infraestructuras y servicios públicos.

La resolución establece que los ayuntamientos podrán recibir por adelantado el cien por cien de las cantidades reconocidas, mientras que la aprobación definitiva de las ayudas estará sujeta a la realización y justificación de los trabajos.

En Porcuna, las ayudas por casi 28 millones de euros se destinarán a numerosas actuaciones de reparación de caminos rurales, calles e instalaciones municipales afectadas por las lluvias. Entre ellas, se encuentran los caminos de la Vereda de las Hoyas, los Granadillos, Las Mesas, Cañete de las Torres a Valenzuela, Fuenblanquilla, Hondonero y la Atalaya.

También se contemplan trabajos en el campo de fútbol municipal, las pistas de pádel y tenis, los aparcamientos de Alharilla y diferentes espacios públicos, así como en el entorno de Cerrillo Blanco y la Ruta del Agua.

En el caso de Baeza, con 8,8 millones, las intervenciones previstas se centran principalmente en la reparación de calles, caminos e infraestructuras municipales. Destacan las previstas en el Camino Viejo de Rus, la avenida Puche Pardo, el paseo Arca del Agua, la carretera de Jaén y el camino de la Redonda.

Las ayudas también incluyen trabajos en diferentes calles del municipio, como Manuel Acero, José María Camacho, Río Guadalquivir, Sor Felisa Ancín y Pedro Fernández de Córdoba, además de otros espacios públicos afectados por los temporales.

En Alcalá la Real, las ayudas por más de 2,1 millones permitirán financiar actuaciones para reparar los daños ocasionados por las lluvias y prevenir nuevas incidencias. Entre las recogidas en la documentación municipal, figuran las obras de reparación y protección del Camino Nuevo, en la zona de Azacayas, junto al arroyo del Bacotón, así como los trabajos previstos en el polígono industrial El Retamar.

Igualmente, se contemplan intervenciones en el Palacio Abacial, edificio que alberga el Conservatorio Elemental de Música y el Museo Municipal, para reducir los problemas de filtraciones y humedades.

Por otro lado, el Gobierno de España ha aprobado una ampliación de 707.730 euro para Villacarrillo. La mayor parte de esta ampliación, 683.800 euro, se destina a incrementar el presupuesto de reparación de la pavimentación de diferentes calles, mientras que el resto corresponde a los gastos de gestión y seguimiento.

Entre las actuaciones previstas en el municipio, también están las obras en el río Aguascebas, en Mogón, la reparación del dique de la zona de baño y trabajos en centros educativos, residencias de mayores, instalaciones deportivas y edificios públicos.

En Sabiote, se ha aprobado una ampliación de 737.958 euros, destinada principalmente a la reparación de calles, edificios municipales y espacios públicos. También se complementarán obras de pavimentación en diferentes vías y la recuperación del paraje de la Corregidora, donde las lluvias provocaron desprendimientos, daños en caminos y senderos y el derrumbe del puente de los Cuatro Caños.

Además, se incluye reparaciones en el centro médico, la guardería municipal, los colegios San Ginés de la Jara y Parque Velázquez, el mercado municipal, la biblioteca, el cementerio y otras instalaciones públicas.

LA RESOLUCIÓN

La resolución reguladora del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala la constatación de que "diversas entidades locales han aportado toda la documentación exigida para solicitar las referidas ayudas, debidamente cumplimentada y firmada, remiténdose a la Secretaria de estado relaciones certificadas en las que se indica el importe de la ayuda máxima que les puede corresponder, a la vista del coste subvencionable estimado que figura en sus solicitudes".

El documento señala que "tales relaciones certificadas, expedidas al amparo de los dispuesto en el apartado décimo.1 de la resolución reguladora, se han sustanciado guardando el orden riguroso de incoación de las solicitudes, determinado por su asiento en la entrada en el Registro Electrónico de la respectiva Subdelegación del Gobierno".

Asimismo, en su punto segundo, recuerda que "el anticipo concedido no implica en ningún caso, el reconocimiento o validación por parte de la Administración General del Estado de las actuaciones o gastos enunciados en los presupuestos estimados presentados por las entidades solictantes, ni supone la concesión definitiva de las ayudas, que quedará condicionada al cumplimiento del objeto y a su adecuada justificación, en los términos previstos en la Resolución de 31 de marzo de 2026, de la Secretaría de Estado de Política Territorial".

Esta resolución, que ya ha sido notificada por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local a las entidades locales interesadas, se enmarca en lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptaron medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en Andalucía y Extremadura.