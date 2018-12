El gobierno local de Jaén lamenta el "decepcionante" primer año del Museo Íbero, que "sigue con salas vacías"

Publicado 15/12/2018 13:29:58 CET

El gobierno local (PP) del Ayuntamiento de Jaén ha lamentado este sábado el "decepcionante" primer año del Museo Íbero, "que sigue sin contenido y con las salas vacías", y ha pedido "proyectos museológicos y museográficos" para 2019.

En un comunicado, la concejal de Educación y Cultura, Isabel Azañón, ha instado a la Junta de Andalucía a que "explique cuál ha sido el motivo por el que ha pasado un año desde que se abriera el Museo Íbero y, a día de hoy, siga siendo un edificio infrautilizado y con las salas vacías", así como "sin contenidos suficientes y sin exposiciones permanentes que le den atractivo para ser visitado".

"No entendemos, y no es entendible, que haya pasado un año y que tanto la Junta de Andalucía como el Estado no hayan sido capaces, ni hayan querido, dotar de material a esta infraestructura cultural y educativa", ha señalado la concejal, que ha remarcado que el Ayuntamiento "seguirá pidiendo a ambas instituciones que colaboren para darle contenido a este emblemático edificio y que las salas del Museo Íbero se llenen de cultura y aprendizaje sobre nuestra historia".

La concejal de Educación y Cultura ha defendido "el esfuerzo que hizo el Ayuntamiento para poner en marcha el Museo Íbero, cediendo los terrenos que eran municipales, acelerando los trámites administrativos para conceder las licencias y permisos necesarios, y luego renunciando a su parte de la propiedad cediéndola a la Junta de Andalucía".

"Y un año después de abrirse el Museo Íbero, lo que nos encontramos es que los visitantes que allí acuden salen decepcionados porque las salas están vacías", ha manifestado la edil.

Así pues, desde el Ayuntamiento se reitera "la necesidad de que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía pongan los medios necesarios para mitigar los malos comentarios que genera el espacio en las redes sociales por parte de quienes lo visitan, porque está perjudicando a la ciudad y además está menospreciando el valor del propio Museo Íbero".

La concejal de Cultura ha añadido que "quienes visiten Jaén y acudan a ver el Museo Íbero no pueden salir con la sensación de que ha sido engañados por ver un museo vacío".

Para Isabel Azañón, "la puesta en valor del Museo Íbero es prioritario para revitalizar el centro de la ciudad y para el sector turístico y hostelero". "La Junta lleva hablando del Museo Íbero desde 1999, y no fue hasta 18 años después cuando se abrieron sus puertas. Lo que no puede ser es que ahora haya pasado un año y que siga vacío, y que desde la Junta y el Estado se nos diga que hasta 2021 no habrá exposiciones permanentes ni estará completo", ha abundado.

La edil ha lamentado la "falta de compromiso" por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez y Susana Díaz "para priorizar la musealización de este espacio y dotarlo de contenido durante este año que lleva abierto".

"No podemos permitirnos que el que llega a la ciudad atraído por las campañas promocionales sobre el Museo Íbero se vaya decepcionado porque este espacio no cumple las expectativas. Decepción que desemboca en comentarios negativos en las redes sociales", ha comentado la representante del Ayuntamiento, desde donde se pide, "especialmente" a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que "apuesten verdaderamente por los proyectos museológicos y museográficos para que el Museo Íbero esté completamente puesto en valor en 2019, y no en 2021 como anunció la vicepresidenta en su visita a Jaén".