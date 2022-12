El gobierno local lamenta que 2022 acabe sin que la Junta licite los contratos de puesta a punto del tranvía de Jaén

JAÉN, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PSOE-Cs) en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado que 2022 acabe sin que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, haya materializado la licitación y adjudicación de los contratos de puesta a punto del sistema tranviario, pendientes desde la pasada primavera y que cuentan con financiación del Gobierno de España de 4,5 millones, disponible desde el pasado noviembre, un importe que equivale al "100% del coste de esta puesta a punto".

La segunda teniente de alcalde y concejala de Presidencia, África Colomo, ha criticado en un comunicado que la Consejería de Fomento, Marifrán Carazo, anunciara este jueves la licitación por 36 millones para la ampliación del tranvía de Granada y se siga sin noticias de las licitaciones pendientes de un tranvía como el de Jaén que lleva cerca de 12 años esperando su puesta en servicio.

"Hemos asistido en el último año a la adjudicación de 34 contratos de sistemas tranviarios para el resto de Andalucía y seguimos sin noticias de Jaén, lo que supone un agravio con esta ciudad", ha dicho la segunda teniente de alcalde, que ya ha avanzado que el Ayuntamiento volverá a pedir una nueva reunión de seguimiento del convenio, firmado hace año y medio.

Colomo ha indicado que en la reunión del 5 de octubre se anunció que los siete contratos que quedaban pendientes se habían agrupado y "estaban a punto de adjudicarse, como la propia Consejería informó en el comunicado posterior". "Fue una reunión solicitada por el Consistorio porque un año y medio después de insistir para la firma del convenio con la Consejería de Fomento no teníamos noticias de estos contratos", ha dicho la responsable municipal.

La situación de los precios hizo que inicialmente quedaran desiertos a comienzos de 2022 y "al ver que no había noticias de qué ocurría se nos aseguró no ya que se licitarían sino que se adjudicarían muy pronto, algo que no ha ocurrido".

"Hemos visto 34 contratos licitados en el perfil del contratante de la Consejería de Fomento de los sistemas tranviarios de Cádiz, Sevilla o Granada pero ni uno solo de los siete contratos pendientes para Jaén a pesar de que la Junta solo tenía que adelantar el importe porque la financiación es del Gobierno de España y del Ayuntamiento", ha dicho Colomo.

En este sentido, ha apuntado que tampoco se han tenido noticias de la adecuación de los trenes entregados el pasado diciembre por el Ayuntamiento a la Consejería de Fomento, que "ya deberían estar más que avanzados ni del contrato de seguridad de las instalaciones, que debería estar ya funcionando".

En este punto, ha lamentado también el silencio del grupo municipal del PP en el Consistorio "con un portavoz que es parlamentario andaluz al que no le hemos visto interpelar a su partido por esta preocupante situación, por este agravio a todas luces con el sistema tranviario de Jaén".

"Tampoco vemos que los representantes políticos de Jaén en la Junta y en el partido que estos días vuelven a la ciudad a pedir la confianza de los ciudadanos vengan con buenas noticias en forma de dinero para el tranvía, algo que sí hemos visto en Granada, a donde quienes van a pedir esa misma confianza no acuden con las manos vacías", ha dicho Colomo.

La edil ha hecho hincapié que un año y medio después de la firma del convenio "el crédito y la confianza de entidades, asociaciones y colectivos concitados por el Ayuntamiento para lograr este compromiso entre las dos administraciones no se ha tenido en cuenta y se ha dilapidado a la hora de impulsar la puesta en marcha del tranvía".