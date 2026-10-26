Gobierno otorga provisionalmente 76,4 millones a 49 instalaciones industriales andaluzas para compensar emisiones de CO2

Archivo - Una fábrica en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado provisionalmente la concesión de ayudas por valor de 76,4 millones de euros para compensar los costes indirectos de las emisiones de CO2, destinados a reforzar la competitividad de las industrias especialmente expuestas a la competencia internacional y al riesgo de deslocalización productiva en Andalucía. Las ayudas, que cuentan con una dotación de 600 millones de euros a nivel nacional, se aplican en la región a 49 instalaciones industriales pertenecientes a 41 empresas.

En el conjunto de España, alcanzan a 488 instalaciones de 386 empresas de sectores estratégicos como la siderurgia, el aluminio, el papel, la química, el vidrio, el refino y los fertilizantes, e incorporan por primera vez a la industria cerámica, según ha subrayado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña, Asturias, País Vasco, Aragón y Comunitat Valenciana concentran más de tres cuartas partes de las ayudas, reflejando el peso de los sectores industriales beneficiarios en estos territorios.

Estas subvenciones permiten compensar parte del sobrecoste eléctrico derivado del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, evitando la denominada "fuga de carbono", es decir, el traslado de la producción industrial a países con menores exigencias ambientales. Estas ayudas están destinadas a compensar los costes indirectos de las emisiones de CO2 asociados a la actividad industrial en España.

La convocatoria de 2026 amplía el número de actividades elegibles. Entre ellas destaca la entrada del sector cerámico, que podrá beneficiarse por primera vez de este mecanismo de compensación tras la reciente actualización de la normativa española adaptada a las directrices europeas. También se incorporan nuevas actividades vinculadas a la química orgánica, fertilizantes, vidrio, textiles, madera, baterías y otras industrias intensivas en energía.