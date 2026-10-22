Granada celebra el legado de Los Ángeles con un doble disco homenaje y un gran concierto

Presentación del homenaje a la banda Los Ángeles. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medio siglo después del accidente de tráfico que truncó la carrera de Los Ángeles, Granada se une para celebrar a la banda con 'El eco de Los Ángeles', un doble disco de homenaje y un gran concierto que reunirá este sábado en el escenario a toda una constelación de artistas como Miguel Ríos, Lori Meyers, Lapido, Soleá Morente o Antonio Arias.

"Granada tiene una identidad cultural y musical propia extraordinaria, construida también gracias a artistas y grupos que han llevado el nombre de nuestra ciudad mucho más allá de nuestras fronteras. Los Ángeles forman parte por méritos propios de ese patrimonio compartido y este homenaje de su ciudad y de artistas que bebieron de ello es una magnífica oportunidad para reconocer su legado, celebrar sus canciones y transmitirlas a las nuevas generaciones", ha destacado el concejal de Cultura, Jorge Saavedra.

El disco 'El eco de Los Ángeles 1976-2026' ha sido el primer resultado de este ambicioso proyecto discográfico y cultural que conmemora el medio siglo transcurrido desde aquel trágico día que acabó con la vida de Poncho González y José Luis Avellaneda, dos de los miembros de la banda.

El álbum reúne nuevas interpretaciones del repertorio de la banda granadina en las voces de artistas como Anni B Sweet y Pedro de Dios, que interpretan la célebre 'Momentos'; Soleá Morente, con 'Una vez más'; o Pablo G y Popi González, hijos de Poncho, que le recuerdan en 'Amanecer'.

Aunque, sin lugar a dudas, la cita más esperada tendrá lugar este sábado 24 de octubre, a las 21,00 horas, en el Teatro CajaGranada, donde subirá al escenario una amplia representación de la escena musical granadina y nacional para rendir tributo a la formación.

El cartel reúne a Miguel Ríos, Lori Meyers, Lapido, José Antonio García (091), Soleá Morente, Antonio Arias y Juan Codorniú (Lagartija Nick), Popi González, Pablo G, Quini Almendros (La Guardia) y Juan Alberto (Niños Mutantes), Adolfo (Los Íberos), Luis Martín (Los Ronaldos), Unidad y Armonía, José A.

Sánchez, Miguel Martín, Jesús Coca, Jesús García, Paulina del Carmen, Tessa Olmos, Eva Penélope, María Alcaraz, Nacho Pacheco y Pablo Bachs; dispuestos a recordar junto al público las canciones con las que crecieron y que formaron parte de su educación musical.

El engranaje cultural conformado en torno a Los Ángeles prolongará su eco el miércoles 18 de noviembre a las 20,00 horas con una mesa redonda auspiciada por la SGAE en el Teatro Alhambra y que contará con las reflexiones de los periodistas José Ramón Pardo, Fernando Díaz de La Guardia y Eduardo Tébar junto a los músicos José Ignacio Lapido y Popi González y que tendrá un broche de oro con un showcase acústico centrado en el cancionero de Los Ángeles.

La programación culminará en diciembre con la apertura de una exhaustiva exposición documental en la Sala de exposiciones Zaida de la Fundación Caja Rural Granada, dotada de material gráfico inédito y objetos de la formación.