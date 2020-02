Granada celebra este sábado el Día Internacional del Guía Turístico con visitas gratuitas por la ciudad

Publicado 21/02/2020 14:45:10 CET

GRANADA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Granada celebra este sábado el 'Día Internacional del Guía de Turismo' con una serie de visitas gratuitas a diversos espacios patrimoniales de la capital que ha organizado la Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio (AGIP) y que este viernes han sido presentadas en el Ayuntamiento.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, en su intervención ante los medios de comunicación, el concejal responsable de Turismo, Manuel Olivares, ha abogado por la educación y la formación como "única forma de mantener nuestro patrimonio".

El edil, que ha comparecido junto al presidente de la Asociación Provincial de Guías Turísticos, Miguel Campos, el diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, el presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, y un representante de Turismo de la Junta de Andalucía, ha agradecido la iniciativa de los guías locales de organizar tres visitas gratuitas con las que dar a conocer su trabajo y mostrar a la ciudadanía la riqueza patrimonial de Granada.

Así, bajo el título 'Albaicín revisitado' y con salida desde el Pilar del Toro, en la Plaza de Santa Ana, a las 10,30 horas de la mañana se ha previsto un recorrido guiado "para descubrir el popular barrio granadino con nuevos ojos y perspectivas", según ha explicado Miguel Campos.

También a las 10,30 horas y desde la explanada frente al Palacio de Carlos V se iniciará la ruta 'La Alhambra cristiana', que consistirá en "una visita exclusiva a la Alhambra y sus Palacios Nazaríes para conocer una época convulsa y apasionante que transformó este lugar y sus habitantes para siempre", según se recoge en el folleto explicativo elaborado por AGIP.

'Isabelina', la tercera de las visitas y también ofrecida gratuitamente por la Asociación de Guías, consiste un tour específicamente diseñado para re-conocer las huellas que la reina Isabel la Católica dejó en el tejido urbano y monumental de Granada.

Según el Ayuntamiento granadino, todos los itinerarios tendrán una duración aproximada de dos horas y media y un número máximo de 30 plazas por orden de inscripción.

Tanto los representantes institucionales como el presidente de la Asociación de Guías Turísticos han coincidido en la necesidad de poner freno al instrusismo que sufre esta profesión, una problemática que, según han lamentado, incide en una peor calidad de la información y del servicio que reciben los ciudadanos.

"Es algo que no se debería de dar no sólo por proteger a los propios guías, sino por defender nuestro patrimonio, para que la realidad de nuestra ciudad no se vea tergiversada por falta de conocimiento", ha añadido el edil Olivares.

También todos los participantes en la comparecencia han apoyado la propuesta de extender en futuras ediciones a la provincia las visitas guiadas que, este año se han organizado en la ciudad de Granada para este sábado.

En este sentido, el concejal ha señalado que "no se puede pensar en el turismo, únicamente centrándonos en Granada capital, tenemos que ir de la mano independientemente del color y pensar realmente en nuestra ciudad".

Para ello, ha concluido que "es importante que empecemos a pensar en paquetes turísticos de calidad, que contemple todo el área metropolitana. Sobre todo en el turismo de media y larga distancia, hay que abrirse, darse la mano y crear paquetes conjuntos de toda la provincia".

La AGIP, decana de las asociaciones profesionales de guías turísticos de España, que fue fundada en 1909, cuenta en la actualidad con 200 miembros y ofrece servicios de interpretación del Patrimonio histórico y cultural de Granada en 16 idiomas.