Granada rinde homenaje a Federico García Lorca, su poeta más universal, en el 90 aniversario de su asesinato

Archivo - Última foto de Federico García Lorca, coloreada, pocos días antes de ser asesinado, en la Huerta de San Vicente. - FUNDACIÓN GARCÍA LORCA - Archivo

GRANADA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Granada rinde homenaje en los próximos días a su poeta más universal, Federico García Lorca, cuando se cumplen 90 años de su asesinato entre el 17 y el 18 de agosto de 1936 cuando fue fusilado por el bando golpista, justo un mes después de la sublevación militar contra la República de las tropas de Franco, entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar. A día de hoy los restos de Lorca no han sido hallados e identificados.

Dos actos principales van a tener lugar en la provincia, precisamente en el entorno de estos municipios granadinos vecinos, y convocados, por un lado, de forma institucional, por la Diputación provincial de Granada con su patronato Lorca, y, por otro lado, por la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación junto a casi una veintena de colectivos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos de izquierda.

Así, la Diputación de Granada rendirá homenaje institucional un año más a Federico García Lorca y a todas las víctimas de la Guerra Civil española con motivo del 90 aniversario del asesinato del poeta granadino, en una jornada que tendrá como cierre la actuación de Alba Molina, acompañada a la guitarra por Víctor Franco. El acto, organizado por la institución provincial a través del Patronato Lorca, va a tener lugar este lunes 17 de agosto en el Parque Federico García Lorca de Alfacar.

La jornada comenzará a las 21,00 horas con una ofrenda floral en el monolito dedicado al poeta. Posteriormente, tendrán lugar las intervenciones institucionales, antes de dar paso a la actuación musical flamenca con Víctor Franco a la guitarra y Alba Molina al cante.

Desde la Diputación de Granada y el patronato Lorca valoran el hecho de que esta celebración permite volver a poner en valor la dimensión universal de la obra del poeta de Fuente Vaqueros y su estrecha relación con Granada, una provincia que continúa vinculada a su figura a través de iniciativas culturales y de difusión de su legado.

MARCHA CONMEMORATIVA 'EL ÚLTIMO PASEO'

De otra parte, el martes 18 de agosto, a partir de las 18,30 horas se celebrará una nueva edición de la marcha conmemorativa 'El último paseo' que convoca la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación junto a una veintena de asociaciones, colectivos, sindicatos y partidos de izquierda.

La marcha se convoca en homenaje a las víctimas del franquismo en general y, en particular, en memoria de Federico García Lorca en el 90 aniversario de su fusilamiento. La caminata pretende ser una ruta lorquiana con salida en la Colonia de Víznar --una finca con un molino que fue colonia de vacaciones durante la República y, después, prisión improvisada por los franquistas-- y con finalización en el parque García Lorca de Alfacar.

En la presentación de la actividad se ha puesto especial hincapié en hacer un llamamiento a los jóvenes en la participación, ya que consideran "necesario informarles sobre el peligro que representa la extrema derecha para la convivencia democrática", según han expuesto.

Los colectivos participantes en 'El Último Paseo' han expresado su apoyo al equipo arqueológico de la Universidad de Granada que dirige Francisco Carrión y han destacado el trabajo realizado por dicho grupo en las fosas del barranco de Víznar, donde, según han señalado, ya se ha exhumado a 194 desaparecidos, y también se ha identificado a 17 víctimas represaliadas en el mismo enclave donde pasó sus últimas horas el poeta.

MADRID TAMBIÉN RECUERDA A LORCA

Granada no es el único lugar en el que Lorca será recordado en el aniversario de su fusilamiento. Así, por ejemplo, las calles de Madrid acogerán la noche del lunes, 17 de agosto, la acción performática 'Saca nocturna', una propuesta artística en la que una escultura del poeta recorrerá varios enclave estratégicos de la capital coincidiendo con el 90º aniversario del asesinato del poeta.

La intervención, dirigida por La Juan Gallery, se enmarca en el programa 'Cultura Orgullosa', del Ministerio de Igualdad y desarrollado en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Así, tomará como punto de partida las sacas nocturnas registradas durante la Guerra Civil y la dictadura para resignificar el concepto y hacer que el escritor "regrese simbólicamente a la ciudad".

Para la realización de la acción, un grupo de nueve artistas transportará a pie una obra realizada por Fernando Sánchez Castillo que pertenece a la exposición 'La Perla Peregrina' del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

El itinerario dará comienzo a las 20,30 horas en el Palacio de Velázquez, situado en el Parque del Retiro, y discurrirá por la Cuesta de Moyano, el entorno del Museo del Prado, el Real Jardín Botánico, la calle Huertas y la plaza de Matute, hasta concluir sobre las 23,00 horas en la plaza de Santa Ana.