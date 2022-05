Héctor Gómez: El PSOE-A sale el 19J "a ganar y a dar el cambio que Andalucía necesita"

JAÉN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha indicado que las elecciones andaluzas del 19 de junio son "extremadamente importantes". Ha manifestado que Juan Espadas "representa lo mejor del PSOE" y ha avanzado que los socialistas saldrán ese día "a ganar, a gobernar y a dar el cambio que esta comunidad autónoma necesita cuanto antes".

Gómez se ha reunido con el Grupo Parlamentario Socialista de Jaén y a continuación ha mantenido otro encuentro con la Confederación de Empresarios de Jaén en la sede de la patronal jiennense.

En rueda de prensa, Gómez ha argumentado que "hay otra forma de gobernar y de gestionar lo público" y ha puesto sobre la mesa el "contraste" entre España y Andalucía. "Andalucía sigue una tendencia completamente contraria a la tendencia nacional en generación de empleo, porque mientras baja el paro en el conjunto de España, en Andalucía sube", ha dicho Gómez.

Además, ha señalado que "hay una fuga importante del tejido empresarial y productivo en Andalucía". "Mientras que el Gobierno de España lleva a cabo una labor ingente para dar cobertura al tejido empresarial y al conjunto de la economía de nuestro país, en Andalucía tenemos una dinámica diferente", ha afirmado el portavoz socialista.

Asimismo, ha criticado que en Andalucía "hayan apostado por despedir a profesionales sanitarios" y ha subrayado que "esa estrategia de gestión de lo público no puede tener cabida en un escenario como el que hemos vivido con la pandemia".

Para Gómez, en Andalucía hay una Junta "completamente alejada de lo que necesita la gente" y como alternativa ha ofrecido "socialdemocracia, PSOE, proyecto vertebrador, políticas progresistas y políticas públicas de valor añadido para el conjunto de la población, que es lo que representa Juan Espadas en Andalucía".

El portavoz socialista también se ha referido a Jaén y ha avanzado que el PSOE "va a elevar una iniciativa para proyectar a Jaén como referente turístico en el ámbito gastronómico dentro de la Unesco", algo que será muy importante "para impulsar también la actividad económica".

Gómez ha hecho referencia también a que la pasada semana se convalidó en el Congreso el decreto con medidas para proteger a la población frente a la crisis económica provocada por la guerra, entre ellas la subida del Ingreso Mínimo Vital, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, los 10.000 millones en créditos del ICO para el tejido productivo y otras medidas de protección social. En este punto, ha critica que el PP votara en contra.

El portavoz socialista ha señalado que el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez "contrasta con el de crisis anteriores con el PP", cuando en vez de proteger a la población se aplicaban "recortes y ajustes".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, que ha animado a la movilización el próximo 19 de junio, se ha mostrado convencido de que "Andalucía va a frenar a la derecha y a la extrema derecha" y ha destacado que el PSOE se presenta "con un modelo que apuesta por la igualdad, por el equilibrio territorial y por infraestructuras y servicios de calidad independientemente del lugar donde se viva".

Reyes ha comparado el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y ha concluido que el primero es "la cara" y el segundo es "la cruz". Ha reprochado al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que "teniendo más recursos económicos que nunca gracias al Gobierno de España, "no haya cumplido sus promesas electorales, no haya impulsado los planes que prometió a Jaén, no haya desarrollado planes de reindustrialización, haya eliminado unidades de infantil y primaria en los colegios y haya puesto en duda la continuidad de la Universidad de Jaén".

A esto, le ha sumado "el desmantelamiento" de la sanidad pública en la provincia, con los Hospitales de Andújar y la Sierra de Segura "perdiendo especialistas", con el Hospital de Cazorla "prácticamente bajo mínimos" y con los pacientes derivados a Córdoba o Granada para pruebas y operaciones, y ahora incluso a Hospitales de Málaga y Sevilla para consultas de Neurología.