Un herido grave en Jaén en el incendio de una vivienda del barrio de La Glorieta

Llamas en la vivienda afectada por el incendio. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de bomberos ha participado este martes en la extinción de un incendio en una vivienda de La Glorieta, en Jaén, en el que "un hombre ha resultado herido muy grave".

En concreto, ha tenido lugar en torno a las 7,30 horas en una vivienda situada en la cuarta planta del número 11 de la Ronda Astrónomo Aljayyani, según ha informado el Ayuntamiento.

En el interior del inmueble se encontraban dos varones y una mascota. El propietario ha logrado salir por su propio pie junto con el animal, mientras que la segunda persona ha tenido que ser rescatada por los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

El hombre ha sido atendido por inhalación de humo "y ha sido evacuado en estado muy grave por los servicios de emergencias al hospital de Jaén". Por precaución, el bloque de viviendas ha sido desalojado durante la intervención.

En el operativo, han participado 15 bomberos, que se han desplazado hasta el lugar con tres vehículos: una bomba ligera, una bomba pesada y un furgón de salvamento. Asimismo, han intervenido agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

El Ayuntamiento ha apuntado que, "según las primeras informaciones, el incendio podría haberse originado al caer una vela sobre un colchón y que habría comenzado a arder".