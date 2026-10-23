Herido un trabajador al derrumbarse un muro en una obra de viviendas en Salobreña (Granada)

Archivo - Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA

SALOBREÑA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Un trabajador de 40 años ha resultado herido al caerle encima un muro que se vino abajo en un solar de Salobreña (Granada) en el que se están construyendo viviendas.

El accidente se produjo en torno a las cinco de las tarde del jueves, cuando, por causas que no han trascendido, parte de la estructura se le cayó encima al trabajador, según han detallado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El operario, al que según las primeras informaciones el muro le cayó sobre una pierna, fue trasladado al Hospital Santa Ana de Motril (Granada).