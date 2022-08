El Hogaza Rock apuesta por la música 'underground' en Alfacar (Granada) el próximo 3 de septiembre

GRANADA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La décimonovena edición del festival Hogaza Rock de Alfacar, en el área metropolitana de Granada, mantendrá el próximo 3 de septiembre la singularidad que le ha caracterizado desde sus inicios, con una apuesta por la música 'underground' y los sonidos bailables de calidad de las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado.

El 'rock and roll', el 'surf', el 'garage' y el soul harán que este municipio se transforme ese sábado en "una gran pista de baile para vecinos y visitantes", según ha informado la Diputación de Granada, que colabora en la organización, en una nota de prensa.

Como en años anteriores, el evento, que está organizado por el Ayuntamiento de Alfacar y la Asociación Cultural Hogaza, con la colaboración de la Diputación de Granada, se celebrará a partir de las 20,00 horas en la céntrica Plaza de la Iglesia y la entrada será gratuita.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática y alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, ha señalado que "son ya 19 ediciones del Hogaza Rock y que por lo tanto, hablamos de una cita imprescindible del verano granadino, un festival con una trayectoria muy sólida, con mucho trabajo detrás, y que esta año cuenta con cartel extraordinario lleno de bandas consolidadas del panorama nacional e internacional ".

En cuanto al programa, abrirá el festival The Howlin Ramblers (Cádiz). A continuación, y desde Valencia, Chewbaccas. Después, actuarán Las Jennys de Arroyoculebro (Madrid), y Tiburona (Madrid). Y, por último, King Salami and The Cumberland Three (Londres). Para finalizar, el veterano pinchadiscos granadino Zerdiyi cerrará la noche.