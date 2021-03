Hosteleros valoran la flexibilización de la Junta tras un febrero "terrorífico" y esperan tener otra hora más en 15 días

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y vicepresidente de Horeca Andalucía, Antonio Luque, ha valorado que la Junta de Andalucía haya ampliado el horario de los establecimientos de restauración, aunque no se haya alcanzando el horario de la cena, ya que entiende que se viene de un "febrero terrorífico, con 80 muertes diarias".

Sin embargo, ha esperado que esta ampliación de horarios continúe de forma paulatina y que en 15 días, a partir del 19 de marzo, se pueda aumentar una hora más, tras poner el toque de queda a las 23,00 horas, y que a final de marzo, con el cambio de horario, los bares puedan dar las cenas hasta las 23,30 horas, con el toque de queda a medianoche.

Luque, que ha atendido a los medios de comunicación este jueves junto a la plaza del Salvador, ha indicado que han sido atendidas las peticiones realizadas a la Junta de Andalucía para abrir hasta media hora antes del toque de queda, fijado actualmente a las 22,00 horas. "Todos no estamos satisfechos porque nos gustaría estar abiertos hasta la cena, pero entendemos que venimos de un febrero terrorifico con muchos fallecimientos, 80 al día, y tenemos que ser responsables", añade.

En este marco, afirma que se seguirá trabajando de la mano de la Junta con las mesas técnicas y espera que se lleve a cabo una ampliación del toque de queda y de las aperturas "poco a poco con esa desescalada, con responsanbilidad". "A final de marzo, con el cambio de hora y cuando vengan los 30 grados y esté la gente en la calle, el toque de queda podría fijarse a las 00,00 horas y dar las cenas hasta las 23,30 horas, con las terrazas y veladores al aire libre, evitando los desmadres de las fiestas privadas y las botellonas, donde está el máximo de contagios", indica.

Paralelamente, ha recordado que se siguen pidiendo al Estado ayudas directas, "tras un año en el que no hemos recibido nada", y se está a la espera de las de la Junta de Andalucía dirigidas a las pymes. Señala que se le ha presentado a la Junta un plan "parecido al de Extremadura para ver cómo hacer esas ayudas, para que no sea café para todos, sino teniendo en cuenta las declaraciones comparadas con 2020". "No se puede olvidar el cierre del ocio nocturno, los feriantes sin eventos y los cátering que facturan un 90 por ciento menos", apostilla.

Además, incide en que se mantiene la manifestación del día 16, convocada a nivel nacional, y que en Sevilla saldrá a las 11,00 horas de la Campana y hasta la Plaza de España, sede del Gobierno de España en Andalucía, para solicitar ayudas directas. "Nos quedan muchos meses hasta que venga la normalidad y no nos pueden dejar en la cuneta", sentencia.