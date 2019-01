Hostetur demanda decisiones "urgentes" a Ayuntamiento y Junta para sacar adelante la Escuela de Hostelería

Publicado 09/01/2019 15:01:45 CET

CÓRDOBA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostetur) ha demandado este miércoles al Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía solucionar "la falta de formación" del sector, de manera que ha pedido tomar decisiones "urgentes" para sacar adelante la Escuela de Hostelería.

En una nota, la entidad ha advertido de que "son ya muchos años los que lleva Córdoba y el sector de la hostelería sin una escuela, como ha tenido siempre", dado que "desde el año 2016, Córdoba carece de actividad formativa específica para el sector". Desde la asociación junto al Consistorio, se trabaja desde hace tiempo en diferentes soluciones y propuestas.

Al respecto, la junta directiva ha planteado al Ayuntamiento diferentes fórmulas, incluyendo hasta un plan de negocio donde se recoge la viabilidad de un proyecto de escuela de hostelería, cursos y tipología de los mismos y una fórmula de colaboración público privada, "donde la participación de importantes proveedores del sector facilitaría el acceso a los cursos por parte de los interesados".

Además, durante todo 2018, Hostetur ha hecho "verdaderos esfuerzos para proponer vías de solución para la apertura de la escuela, brindando todo el potencial que la asociación tiene", así como "manteniendo reuniones con empresas y proveedores estratégicos del sector de la hostelería".

En esta "intensa búsqueda de alternativas", el presidente de Hostetur, Francisco de la Torre, acompañado del secretario general, Enrique Merino, han mantenido varias reuniones con el Basque Culinary Center, "institución de referencia a nivel mundial en materia de formación e investigación en el sector de la gastronomía y hostelería, entre otros".

Según ha detallado Hostetur, "estas reuniones han ido enfocadas a la búsqueda de posibles alianzas y colaboraciones, contando en todo momento con el Consistorio", a lo que ha añadido que "siempre de la mano de la asociación, como elemento de unión entre todos, e impulsando la consecución del objetivo, que no es otro que poder dotar al sector hostelero de una formación que permita que todos los profesionales que trabajan en los negocios de la ciudad, den un servicio con la máxima calidad posible".

Asimismo, ha apuntado que "no hay que olvidar que Córdoba es una ciudad donde el turismo es un motor muy importante de su economía, y dentro de este, la gastronomía ha tomado un peso importante, acompañando a la oferta cultural". Desde la asociación consideran "fundamental mejorar la formación de los profesionales que participan y pensando siempre en la creación de empleo", dado que "hay una demanda enorme de profesionales para el sector, y las plazas no se pueden cubrir porque no hay profesionales cualificados".

"DIFICULTAD" PARA ENCONTRAR PROFESIONALES

En este caso, la entidad ha advertido de que "los hosteleros se ven con dificultades para encontrar camareros, jefes de sala, chefs, jefes de cocina y un largo etc, llegando en los últimos meses de 2018 a recurrir a profesionales de otras escuelas de Andalucía".

Por todo esto, aunque les consta que el Ayuntamiento realiza las gestiones para "solucionar la situación", Hostetur ha emplazado a "todas las administraciones con competencia --Ayuntamiento y Junta de Andalucía-- a tomar decisiones urgentes para sacar adelante la escuela, cumpliendo con la palabra que la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), dio sobre el tema en cuestión".

De hecho, Hostetur ha manifestado que "son varias las propuestas que se han puesto encima de la mesa", ante lo cual ha mostrado "la total predisposición a encontrar una solución óptima para el sector, la ciudad y el empleo".