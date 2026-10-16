'Houdini, un musical mágico', con Pablo Puyol, estará en Córdoba del 22 de octubre al 1 de noviembre

Cartel de 'Houdini, un musical mágico'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El espectáculo 'Houdini, un musical mágico', inspirado en la figura real del legendario escapista y que combina una poderosa narrativa teatral con una puesta en escena deslumbrante --que une magia, emoción y música en directo-- llegará, con Pablo Puyol en el papel del fascinante personaje, al Gran Teatro de Córdoba del 22 de octubre al 1 de noviembre.
Según han indicado 'beon. Entertainment' y 'Letsgo' en una nota, con una escenografía envolvente y efectos visuales de última generación, la producción rinde homenaje al genio que dedicó su vida a desafiar los límites de la realidad. Un proyecto que Federico Bellone ha tardado en gestar más de diez años y que ha sido un rotundo éxito la pasada temporada en Madrid.
El equipo creativo está capitaneado por Bellone, que ha dejado el listón muy alto con sus versiones de 'El fantasma de la Ópera', 'Mary Poppins', 'West Side Story' o 'Madame Butterfly' y cuenta con números de magia de gran formato diseñados por Paolo Carta, coreografía de Gillian Bruce, diseño de iluminación de Valerio Tiberi, vestuario y caracterización de Chiara Donato y diseño de escenografía de Clara Abruzzese.
La partitura, de Giovani Maria Lori, está influenciada por el folclore húngaro, que rinde homenaje a las raíces del más famoso de los escapistas. Carlos López es el director musical residente y cuenta con la asesoría de Julio Awad. Además, estarán Poti Martín en diseño de sonido, Sebastián Prada como director asociado, Romeo Urbano con la traducción y adaptación de las letras y Marta Melchiorre como coreógrafa asociada.
El musical, basado en el libro 'El hombre imposible', narra la intensa vida del icónico ilusionista y showman Harry Houdini, el mago más grande de todos los tiempos, una existencia marcada por el riesgo, la obsesión, el ingenio y una lucha constante por superar los límites humanos.