El IAA-CSIC recibe seis millones para un centro de análisis de datos de la mayor red de radiotelescopios del mundo

Archivo - La Vía Láctea sobre el telescopio SKA-Low, en el territorio de los Wajarri, en Australia Occidental. - CSIRO/KEN LAWSON - Archivo

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha recibido seis millones de euros para desarrollar un centro de computación y análisis científico de última generación para los datos que produzca el Observatorio del SKA (SKAO), que será la mayor red de radiotelescopios del mundo.

El presupuesto, procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), permitirá añadir equipamiento de computación puntero al prototipo actualmente existente y la puesta a punto de los espacios que albergarán esta infraestructura de computación en el centro de excelencia Severo Ochoa.

SKAO es el organismo internacional que pondrá en marcha dos radiotelescopios de última generación que superarán en sensibilidad y velocidad de observación a las mejores infraestructuras radioastronómicas existentes.

La red de centros regionales del observatorio SKA (SRCNet) albergará de manera interconectada los 700 millones de gigabytes de información que los radiotelescopios generen al año. La nueva infraestructura financiada por los fondos Feder estará integrada en el nodo español de la SRCNet.

Desde comprender la formación de sistemas planetarios a esclarecer el papel del magnetismo en el universo, las características especiales del proyecto SKA favorecerán, según los investigadores, el avance cualitativo de casi todas las áreas de la astronomía moderna.

Además, constituirá una herramienta fundamental para observar cómo el universo salió de los años oscuros, con la formación de las primeras estrellas y galaxias.

ESPAÑA, PIONERA EN EL OBSERVATORIO SKA

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) del CSIC lidera el nodo español de la SRCNet (espSRC), que fue el primero del mundo en completar el despliegue y la integración de los servicios requeridos para formar parte de esa red.

"Esta nueva inversión consolida al Instituto de Astrofísica de Andalucía y, por tanto, al CSIC, como un polo atractor de talento en tecnologías digitales avanzadas y genera una gran ventana de oportunidades de colaboración público-privada y de transferencia del conocimiento", señala Olga Muñoz, directora del IAA-CSIC.

La ampliación del espSRC garantiza que España disponga de la capacidad de almacenamiento y de cómputo, así como de velocidad de conexión necesaria para alojar y gestionar los datos que le llegarán desde los telescopios del Observatorio del SKA (SKAO), fortaleciendo así el papel de nuestro país en el proyecto SKA.

"Esta inversión es fundamental para dotar al espSRC de nueva infraestructura y servicios gracias a los cuales la comunidad científica podrá realizar nuevos descubrimientos cumpliendo los principios de la ciencia abierta", destaca Lourdes Verdes-Montenegro, coordinadora de la participación científica y tecnológica nacional en el proyecto SKA.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades representa a España ante el SKAO y el IAA-CSIC coordina, mediante la Oficina Española del SKA (SKA-España), la participación científica y técnica nacional.

El IAA también lidera el desarrollo del espSRC, el nodo nacional de la Red de Centros Regionales del SKAO, el cual, gracias a la colaboración del MICIU, se va a ampliar con los fondos FEDER obtenidos.