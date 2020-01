El IAM achaca a "un reparo de la Intervención" el "nuevo reparto" de subvenciones a asociaciones de mujeres

Publicado 10/01/2020 15:43:40 CET

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha explicado este viernes que el "nuevo reparto" que ha llevado a cabo de subvenciones a asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro para fines como la lucha contra la violencia de género se debe a "un reparo de la Intervención" Delegada en dicho organismo adscrito a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del IAM después de que desde la oposición que ejercen el PSOE-A y Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz se haya criticado a la Junta, gobernada por PP-A y Ciudadanos (Cs), por "dejar sin subvencionar a casi 250 asociaciones andaluzas" de mujeres para la realización de proyectos a favor de la igualdad de género, la atención a mujeres en riesgo de exclusión social o para erradicar la violencia de género.

Desde el IAM han explicado que, en las propias resoluciones definitivas de concesión de estas subvenciones se explica que "en la fase de fiscalización se ha producido un reparo de la Intervención" Delegada en el instituto que "nos ha obligado a llevar a cabo un nuevo reparto".

Además, el IAM defiende que "las asociaciones no han perdido las subvenciones", ya que lo que inicialmente había emitido el instituto era "una resolución provisional donde se informaba de la puntuación y de lo que se les daría en función del criterio que se había seguido, que Intervención ha dicho que no es correcto según las bases de subvenciones", y hay que tener en cuenta que "la subvención no está concedida hasta que la resolución es definitiva".

En total, según informó el pasado lunes el propio instituto en un comunicado, el IAM ha financiado en 2019 hasta 76 proyectos en toda Andalucía para la atención a mujeres en riesgo de exclusión social, el fomento de la igualdad y la erradicación de la violencia de género con un presupuesto conjunto de cuatro millones, lo que supone un incremento de 700.000 euros con respecto a las de 2018, según ha defendido.

De esta manera, "no se produce ningún recorte con respecto a la cuantía de las subvenciones; al contrario, suben en 700.000 euros", según han incidido este viernes desde el IAM, que aclara además que "las asesoras de programa en cada provincia se reunirán de forma individualizada con las asociaciones que lo soliciten" para "conocer su situación".

Finalmente, el IAM anuncia que "valora alternativas para dar respuesta a las necesidades del tejido asociativo feminista de Andalucía".